三星否認Galaxy Fold 7月重新銷售 目前仍未有具體進展

雖然先前三星高層透露將在近期內讓螢幕可凹折手機Galaxy Fold重新進入市場，同時相關報導也指出三星最快會在今年6月讓此項產品恢復供貨，並且在7月正式進入市場銷售。不過，在稍早對外回應說法中，三星則是否認此項說法，表示目前尚未有具體重新銷售Galaxy Fold的實際進展。

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或許是為了避免消費者有過多期待，三星高層稍早對外聲明公司並未如市場傳聞計畫在6月重新讓Galaxy Fold重新向市場供貨，並且預計在7月開始對外銷售。目前對於Galaxy Fold重新銷售的進度，基本上並沒有明顯改變。

三星原訂在今年第二季進入市場，並且預計以1980美元價格銷售的Galaxy Fold，在實際上市前開放諸多媒體提前進行體驗測試，卻發現不少媒體在測試過程發現贏在多幾次凹折使用之後出現明顯折痕，甚至因為凹折機構產生問題，使得可凹折的軟性螢幕遭凹折機構應力影響產生凹痕，甚至出現螢幕顯示異常問題。

雖然三星將問題歸咎於部分媒體將原本以為是出廠黏貼的商品保護貼，但實際上是用於保護軟性螢幕表層的透明膜撕除，導致軟性螢幕失去原本應有保護效果，進而造成螢幕損壞情況。按實際檢查中，其實也發現設計機構確實容易因為凹折機構導致螢幕受損，甚至可能因為細小灰塵滲入影響正常作動。

原本不少市場猜測三星計畫在6月中旬讓Galaxy Fold恢復上市，但隨著時間進展，美國電信業者也陸續將原本完成預約訂單取消，對外說明原因是三星仍無法確認實際可出貨，而三星後續也對外否認將於6月出貨、7月銷售的說法，顯然Galaxy Fold實際進入市場，依然需要一點時間。

至於原本預計在6月開放銷售旗下螢幕可凹折手機Mate X的華為，稍早也說明將延後上市時程，預計從原訂6月延後至9月，延後因素則強調希望產品能以更充足準備上市，避免不好的使用體驗影響消費者觀感，同時也也強調延後上市與近期中美貿易戰爭沒有直接關連。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》