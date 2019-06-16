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華為內部人員透露螢幕可凹折手機Mate X將延後至9月推出

2019-06-16 19:05楊又肇

就在美國電信業者接連取消先前消費者預訂Galaxy Fold訂單之後，華為稍早在接受訪談時也證實將旗下螢幕可凹折手機推出時間延後到今年9月。

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其實在此之前，華為其實就因為合作供應商京東方提供軟性螢幕量率低，加上先前Galaxy Fold傳出品質問題，讓華為計畫以更謹慎態度看待Mate X上市事宜，當時就有消息指稱華為計畫將原訂6月上市的Mate X延後至9月。

華為方面的說法自然是強調希望能讓產品以最佳品質提供給消費者使用，避免使用體驗不佳影響本身商譽，同時也考量三星Galaxy Fold面臨問題，因此寧可在稍晚時候上市，並且在近期時間內讓Mate X進一步提高使用穩定表現，同時也能讓Mate X上的app相容使用表現更好。

不過，目前華為內部也僅透露將Mate X上市時間延後到9月，但實際上仍未公布實際推出時間細節。

另一方面，率先聲明將在今年率先推出螢幕可凹折手機的三星，目前依然未能確定其產品實際可上市時間，而包含OPPO、小米在內廠商雖然也先後展示螢幕可凹折手機設計，但似乎仍不急著讓這些產品進入市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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