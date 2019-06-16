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華為證實6/21揭曉全新手機nova 5，包含三種規格、採用全新標誌設計

2019-06-16 19:05楊又肇

雖然在中美貿易戰爭中，因為美國政府限令影響，使得華為在未來推行新機首到不少阻撓，甚至也進一步影響Matebook系列筆電產品推行計畫，但在中國境內市場顯然並未就此停下發展腳步，仍計畫在6月21日於武漢推出新款nova 5手機產品。

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而在稍早釋出影片中，除了確認將由藝人易烊千璽繼續擔任產品代言人，同時也確認將推出黑色、綠色兩款新機配色，但在更早曝光消息裡則顯示還有漸變紫色與橘色款式配色。

同時，消息指稱nova 5將推出一般版，以及nova 5 Pro與nova 5i總計三種版本，其中nova 5 Pro將搭載Kirin 980處理器、8GB記憶體，以及128GB或256GB儲存容量，並且支援40W快充技術，另外也將配置四組鏡頭設計的主相機，其中一組為ToF鏡頭，同時包含2400萬畫素主鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭、200萬畫素景深鏡頭，並搭載2400萬畫素視訊鏡頭與螢幕下指紋辨識。

(圖／擷自mysmartprice網站)
(圖／擷自mysmartprice網站)
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至於nova 5i則將搭載Kirin 710處理器、6.4吋螢幕搭配開孔設計，並且搭載3900mAh電池容量等規格。nova 5則分別搭載8GB記憶體，搭配128GB或256GB儲存容量。

另外，華為也確認將調整nova品牌標誌設計風格，將原本nova字母拆分重新打造，使其變得更加精簡，而線條也更為俐落。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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