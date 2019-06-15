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蘋果Siri使用小技巧 發問不怕被斷句

2019-06-15 13:22中央社 台北15日電

蘋果公司（Apple）新版作業系統iOS 13內建的語音助理Siri聲音更自然且更聰明。蘋果官方人員也透露使用Siri的小技巧，例如按住喚醒Siri的實體按鍵不放，就不怕發問到一半停頓時被Siri打斷。

iPhone用戶可能會發現，有時向Siri發問，問到一半不小心換氣，或是想思考一下而停頓，Siri會以為發問已結束並直接提供回覆。蘋果官方人員說，確實有發現這個情況，這時只要按住喚醒Siri的實體按鍵，就能持續發問不被打斷。

中央社記者用iPhone XS Max實測，用機身側邊的螢幕鎖定鍵喚醒Siri後按住不放，無論中間停頓多少次，Siri確實都會持續傾聽問題，等到放開按鍵才回覆。

不過，蘋果人員也提到，Siri現在還無法一次回答多個問題，換言之一個句子內如果包含多個問題，Siri可能無法回答或只能辨識其中一個問題。

先前Siri曾對於電影角色「鋼鐵人」的關鍵字做出特殊回應，蘋果人員表示，這些回應是賦予Siri個性的一種方法，蘋果在某些節慶也有類似做法。

iOS 13的Siri最大更新是全新聲音，運用神經式語音轉換能力，把片段的音節連在一起，變成一整串的聲音來表達，甚至講到重點時會加強重音，讓Siri聽起來更自然。

iOS 13搭載的Siri還將與AirPods、HomePod、CarPlay及Siri捷徑等功能更密切整合，例如Siri可透過AirPods無線耳機唸出訊息內容，還能用語音下指令直接回覆，對於暫時不方便用手機的人來說很實用。

蘋果官方人員透露使用Siri的小技巧，只要按住喚醒Siri的實體按鍵，就能持續發...
蘋果官方人員透露使用Siri的小技巧，只要按住喚醒Siri的實體按鍵，就能持續發問不被打斷。圖片來源／聯合報系
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