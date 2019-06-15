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HTC推全新中階旗艦手機 網友看到價格噓爆了

2019-06-15 10:25聯合新聞網 綜合報導

HTC U19e提供6G/128G，超凡紫與謙和綠兩色，建議售價14,900元。...
HTC U19e提供6G/128G，超凡紫與謙和綠兩色，建議售價14,900元。本報系資料照／記者黃筱晴攝影
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HTC正式推出全新中階旗艦手機hTC U19e，機身背面採用半透明玻璃設計，導入前後各自搭載雙鏡頭與人工智慧拍攝效果，並且強調在親民價格間提供貼近旗艦手機的體驗，但正式價格高達14900元，不少網友期待會是當初說的中階價格，覺得有點失望，也有人表示「果然是我認識的HTC」，更有人直言「沒救了」。

U19e定位為中高階手機，這次設計背蓋採用「時尚俐落 (Comforting luxury)」的概念，而名字HTC U19e則是說明2019年推出，鎖定娛樂 (entertainment)的使用需求，硬體規格導入解析度為2160 x 1080的6吋OLED螢幕，並且搭載Qualcomm Snapdragon 710處理器，並且配置6GB記憶體與128GB儲存容量、1200、2000萬畫素雙鏡頭，電池容量為3930mAh。

HTC U19e建議售價為新台幣14900元，但網友卻不太滿意這個價格，有人就說「當初總監說中階價，$5000-$15000，害我小期待了一下，想說萬元上下的話有機會一拚！但HTC果然還是押在接近$15000」，不少人也附和「果然是我認識的HTC」、「沒救了」、「HTC還是搞不清楚輸在哪，人家華碩都走出來了」、「這價格在十年前還可以」、「這價格買zf6，還比較不會受潮」、「真是貴到不可思議」

但另外也有人認為「如果死忠者就剩那麼一群，衝不了量，衝價格，這策略還ok啊，時至今日還會買HTC的，怎樣都會買」、「不過其他搭S710的手機定價不是更貴就是價錢差不多」。另外若是以這個價格來說，有不少網友也指出可能會買其他廠牌手機，像是「華碩zenfone 6」、「華碩5z zenfone」、「Google Pixel 3a」或是「三星A8s」。

HTC U19e超凡紫具有漸層透視、水漾金屬光澤背蓋設計。本報系資料照／記者黃筱...
HTC U19e超凡紫具有漸層透視、水漾金屬光澤背蓋設計。本報系資料照／記者黃筱晴攝影
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