OPPO Reno Z準備在台上市，但獨缺珊瑚橙配色版本

5月底才在中國市場推出的新款入門手機Reno Z，稍早確定在台上市消息，但可惜尚未計畫引進新增加的珊瑚橙配色版本。

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Reno Z同樣採用6.4吋、Full HD+解析度設計的螢幕，同時背面也採用與Reno系列相同背蓋設計，但並未像Reno系列採用鰭狀單邊升降設計的鏡頭模組，而是採用水滴造型設計的瀏海螢幕。

硬體方面，Reno Z採用聯發科Helio P90處理器，台灣推行版本將採用8GB記憶體與128GB儲存容量規格，電池一樣維持採用4035mAh容量規格，並且支援20W的VOOC 3.0電池快充技術，至於NFC近場感應功能在台灣地區則暫時僅能透過Google Pay綁定信用卡對應行動支付功能，尚未支援模擬門禁卡或交通卡功能。

相機則分別搭載3200萬畫素視訊鏡頭，以及4800萬畫素+500萬畫素景深鏡頭設計，主相機鏡頭感光元件同樣採用Sony IMX 586規格。

而在台灣地區配色部分，Reno Z僅推出星辰紫、極夜黑、珠貝白三款配色，先前在中國市場公布的珊瑚橙配色版本則尚未計畫推出，因此Reno標準版也同樣尚未計畫推出珊瑚橙配色版本。

建議售價部分，Reno Z將以新台幣11990元價格在台上市，預計從6月18日中午12點至6月27日晚間11點59分期間開放OPPO Reno Z網路搶先預購，可至OPPO網路商店與各大網路購物平台 (PChome 24h購物、Yahoo奇摩購物中心、momo購物網、蝦皮商城、東森購物網、udn買東西購物中心)進行預購，參與預購即送各平台購物金200元。

正式上市時間則為6月28日，預計先由OPPO全台體驗店、OPPO網路商店與上述各大網路購物平台陸續開賣，7月1日則將開放全台合作通路上市。

另外，6月20日起OPPO用戶只要出示OPPO Life APP會員通知簡訊，至全台OPPO體驗店體驗Reno Z，即可享限量精美體驗小禮5選1。此外，適逢OPPO在台滿五週年，也將於6月15日起至6月17日在OPPO網路商店舉辦福利機破盤搶購活動，多款經典R系列手機最低一折限量開放搶購。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》