華碩攜手客製化作業系統團隊，期望提昇ZenFone 6在內手機與ZenUI使用率

華碩稍早向LineageOS、CarbonROM、OmniROM，以及TWRP在內以Android為基礎的客製化作業系統團隊提供ZenFone 6，希望能藉由拉攏客製化作業系統團隊技術，藉此讓旗下手機產能有更好發揮空間，同時也預期能藉此增加手機使用率。

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或許是鑑於小米、一加 (OnePlus)在內手機品牌藉由客製化作業系統增加不少用戶使用向心力，華碩也期望能透過與更多客製化作業系統團隊合作，讓ZenFone 6或日後推行機種可以有更多應用發展空間，甚至因為可對應更多客製化作業系統使用，進而可提高手機使用率，同時也能延長手機使用週期。

雖然華碩過去也投入ZenUI客製化作業系統介面設計，但隨著市場策略改變等因素，即便目前仍持續推行新版ZenUI，但諸多功能多半沿用過往設計，並且更傾向使用Google原生Android作業系統設計，不少ZenUI用戶甚至抱怨新版設計不如以往。

因此，藉由銜接第三方客製化作業系統團隊技術，或許更有助於華碩未來ZenUI設計改變，雖然對外開放安裝客製化作業系統不見得是最好的選擇，但至少能吸引更多開發者針對ZenFone 6在內手機打造更多應用功能，例如讓ZenFone 6的可翻轉鏡頭有更多拍攝功能設計。

不過，此項合作其實並不代表未來華碩將終止ZenUI開發，但預期會藉此吸收更多外部開發團隊設計想法，因此預期未來將能讓ZenUI有更不一樣的改變。

而這些與華碩合作的團隊，其實原本也有各自屬意的開發手機，例如TWRP便針對多款三星手機打造客製化作業系統，LineageOS則針對OnePlus 6、OnePlus 6T與ZTE Axon 7打造客製化作業系統。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》