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鍵盤輸入趣、資安更強大 新款黑莓機回台灣

2019-06-14 23:56聯合報 記者黃筱晴／台北報導

BlackBerry KEY2 LE提供Slate石墨黑及Atomic原子紅2色...
BlackBerry KEY2 LE提供Slate石墨黑及Atomic原子紅2色，建議售價15,800元。 記者黃筱晴／攝影
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BlackBerry黑莓機回來了！不管是商務工作需求，還是想要回味用鍵盤輸入的樂趣，能輕鬆一手掌握的BlackBerry KEY2 LE，保留了BlackBerry的經典設計與資安防護特色，重新回歸台灣市場。

KEY2 LE為BlackBerry KEY系列智慧手機最新產品線，搭載的是Android系統，支援Google Assistant、Google Lens和Google Pay等實用功能，原本的實體鍵盤就以快速準確輸入見稱，新加入的全域快速鍵則提供通用捷徑，一鍵即可切換到常用應用程式、通訊錄和指定功能，且每個按鍵均可自訂捷徑，方便隨時查看常用聯絡人或快速啟動各種最愛應用程式。

而BlackBerry用戶最重視的資安防護功能，KEY2 LE除了將指紋辨識感應器直接與空白鍵結合，透過系統內建的Locker私人資訊夾，可安全保護重要應用程式、相片和文件，或也可使用Mozilla Firefox Focus私密瀏覽器瀏覽網頁，關閉後自動刪除所有瀏覽紀錄。BlackBerry KEY2 LE也預載BlackBerry獨有的DTEK安全監測功能，随時檢查手機安全狀態，主動找出潛在安全漏洞，隨時為作業系統提供保護。

BlackBerry KEY2 LE可使用雙SIM卡，方便管理個人及公務雙帳戶，搭配BlackBerry Hub訊息中心功能，匯集電子郵件、訊息、LINE及其它即時通訊、社交媒體等不同來源。

資安BlackBerry鍵盤AndroidGoogle
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