HTC與中華電信簽署合作備忘錄 未來將在5G網路應用深入發展

雖然今年暫時還不會在台灣市場推行任何5G網路應用產品，同時現階段在台灣推出新款手機也僅有目前已經開放銷售的HTC U19e，以及接下來準備上市的Desire 19+，但HTC與中華在未來5G網路應用發展仍在稍早透過合作備忘錄確保彼此合作關係，並且確認將會有更多由中華電信獨家銷售的合作產品推出。

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過去藉由5G網路原型手機協助展示中華電信在5G網路應用技術，同時在今年Computex 2019期間也與中華電信合作藉由網路分享器形式呈現5G連網應用效果，加上過去長年合作關係，顯示HTC與中華電信之間始終維持深度合作關係。

此次合作將延續去年共同投入於5G電信技術預備商用的前期準備合作成果，未來也會加速彼此在5G網路技術應用發展，以及相關應用產品銷售。

而即便今年還不會在台灣地區推行5G網路應用手機，或是首波推行的5G網路分享器，但HTC表示目前已經投入廣泛的5G連網應用技術發展，同時也已經有初步應用產品進入市場，預期在台灣正式啟用5G網路服務之後，將會在最短時間提供合適應用產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》