親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
各大廠封殺華為
2019 E3電玩展
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

名導演北野武離婚 稱妻「世上最可怕」見面只想談判零用錢

總冠軍G6／勇士湯普森30分受傷報銷 第四節陷入苦戰

Google自行揭曉Pixel 4背蓋 可能加入多組鏡頭相機設計

2019-06-14 11:14楊又肇

或許有鑑先前Pixel 3與Pixel 3a系列手機消息都是在正式發表前完全走漏，因此Google這次決定採取逆向想法，直接透過官方Twitter帳號公布接下來即將揭曉的Pixel 4實際外觀。

分享

雖然僅只是提前揭曉背面設計，但可以看見背面相機的鏡頭數量似乎已經增加，顯然在各家手機均開始擁抱多鏡頭設計之後，Google也計畫在下一款Pixel採用多鏡頭設計，而非只是單單僅以軟體運算方式補齊鏡頭不足部分。

但目前仍無法確認Google將會採用什麼規格的鏡頭組合，另外現階段也有點難判斷Pixel 4的主相機鏡頭數量。

不過，Google尚未透露手機正面設計，或許也會在原本採用兩組視訊鏡頭的設計加入一些變化。

而若Google依然維持在今年10月前後才會正式公布Pixel 4，或許也意味接下來將會持續由官方對外公佈新機具體細節，但其實也不排除今年有可能隨著正式版Android Q釋出。一併對外揭曉此款新機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

PixelGoogle

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

上市日遙遙無期 美國電信巨頭取消三星折疊機預購

2019-06-13 22:31

受不了一直被爆雷！Google直接發Pixel 4產品圖

2019-06-13 20:07

新iPhone天線傳混合設計！軟板升級到4層板 價格明顯增加

2019-06-13 18:53

新加坡商主打「不綁約」登台 5大電信紛紛祭新資費迎戰

2019-06-13 16:31

教媽媽手機轉帳 女大生巧賺5000被虧「根本詐騙集團」

2019-06-13 15:12

HTC與中華電信簽署合作備忘錄 未來將在5G網路應用深入發展

2019-06-14 10:51

作業系統編碼暗示Pixel 4很有可能加入浮空操作手勢

2019-06-14 10:48

傳LINE用4種語氣保證秒惹怒別人 只回「嗯」難怪被封鎖！

2019-06-11 22:19

HTC U19e換上半透明背蓋 隨身娛樂應用機種

2019-06-11 17:26

Desire 19+成為HTC首款採用三鏡頭主相機、水滴瀏海螢幕的中階手機

2019-06-11 17:25

HTC雙新機亮相 U19e主打遊戲娛樂、Desire 19+中階拼越級

2019-06-11 16:26

5G手機明年登場 宏達電高層：現在「很尷尬」

2019-06-11 16:25

宏達電攻中階市場 U19雙新機登場

2019-06-11 14:42

懂拍懂玩 陳妤減法生活靠三星Galaxy A70完成

2019-06-11 13:02

電信方案拚創意 台灣之星攜手Yahoo奇摩最高送17,000點

2019-06-10 15:26

日本旅遊上網吃到飽再推優惠 一天不到百元超划算

2019-06-09 16:44

HMD Global揭曉入門機種Nokia 2.2 同樣搭載水滴瀏海螢幕

2019-06-09 13:32

HTC預告將於6/11揭曉新款手機，或許是Desire系列機種更新

2019-06-07 12:46

三星率先於瑞士在內歐洲市場推出「主教紅」款Galaxy S10、S10+

2019-06-07 12:35

華碩翻轉鏡頭ZenFone 6上市早鳥大方送 周年限定版要再等等

2019-06-06 22:00

印度禁用ZenFone商標 華碩被判「惡意」：會上訴

2019-06-06 20:53

影／ZenFone 6正式上市 後鏡頭一翻就變前鏡頭

2019-06-06 20:37

HTC預告6月11日揭曉新款手機 或許是Desire系列機種更新

2019-06-06 16:33

ZenFone 6即日起在台上市 同步推出30周年紀念版

2019-06-06 16:32

沒看到就虧大了！電信資費促銷 竟搞快閃隱藏版

2019-06-06 10:30

華碩確認將與騰訊遊戲合作 準備推出ROG Phone II

2019-06-05 15:34

AMD證實與三星合作 將Radeon繪圖晶片技術帶進智慧型手機

2019-06-05 12:06

讓螢幕部分區塊「變」透明 小米也公布螢幕下鏡頭設計方案

2019-06-05 11:54

OPPO展示螢幕下攝影鏡頭技術 實現真正全尺寸螢幕手機設計

2019-06-05 11:46

探討5G世代 國際構裝暨電路板研討會10月登場

2019-06-04 11:54

手機用COF封裝結構性變化 2020年需求恐下滑

2019-06-04 10:04

6月限定！台灣之星全台分區省很大 亞太電信推攜碼299吃到飽

2019-06-03 17:39

台灣之星推限定資費 288南台好麻吉資費登場

2019-06-03 17:28

電信搶客戰！亞太電祭攜碼限定 299不限速吃到飽

2019-06-03 17:24

問好市多iPad mini5 他留數字「123465」網查了全推爆

2019-06-03 10:25

新iPad Air、iPad mini上市！史上最齊全iPad陣容該怎麼選？

2019-06-02 19:02

三星可能準備進一步簡化旗艦手機可當PC使用的連接模式

2019-06-02 15:11

Motorola揭曉定位中階主流手機的Moto Z4，同樣可藉模組配件連接5G網路

2019-06-01 13:51

Ericsson認為5G網路普及，將逐漸改變內容、流量使用模式

2019-06-01 13:50
看更多

熱門文章

教媽媽手機轉帳 女大生巧賺5000被虧「根本詐騙集團」

2019-06-13 15:12

受不了一直被爆雷！Google直接發Pixel 4產品圖

2019-06-13 20:07

新iPhone天線傳混合設計！軟板升級到4層板 價格明顯增加

2019-06-13 18:53

新加坡商主打「不綁約」登台 5大電信紛紛祭新資費迎戰

2019-06-13 16:31

蘋果台灣首間旗艦店開幕！「Apple 信義 A13」內部陳設搶先看

2019-06-13 13:19

沒Mac也可以！蘋果推出全新Windows版iCloud服務

2019-06-13 15:50

IG傳全球當機無法更新動態 故障原因不明

2019-06-14 07:50

比照蘋果總部設計 「Apple信義A13」開幕前搶先看！

2019-06-13 17:28

上市日遙遙無期 美國電信巨頭取消三星折疊機預購

2019-06-13 22:31

貿易戰加劇！彭博：Google硬體遷出中國 轉移台灣製造

2019-06-13 19:42

華為將用自家晶片 免費邀APP入駐旗下

2019-06-13 17:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top