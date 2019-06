Google自行揭曉Pixel 4背蓋 可能加入多組鏡頭相機設計

或許有鑑先前Pixel 3與Pixel 3a系列手機消息都是在正式發表前完全走漏,因此Google這次決定採取逆向想法,直接透過官方Twitter帳號公布接下來即將揭曉的Pixel 4實際外觀。

雖然僅只是提前揭曉背面設計,但可以看見背面相機的鏡頭數量似乎已經增加,顯然在各家手機均開始擁抱多鏡頭設計之後,Google也計畫在下一款Pixel採用多鏡頭設計,而非只是單單僅以軟體運算方式補齊鏡頭不足部分。

但目前仍無法確認Google將會採用什麼規格的鏡頭組合,另外現階段也有點難判斷Pixel 4的主相機鏡頭數量。

不過,Google尚未透露手機正面設計,或許也會在原本採用兩組視訊鏡頭的設計加入一些變化。

而若Google依然維持在今年10月前後才會正式公布Pixel 4,或許也意味接下來將會持續由官方對外公佈新機具體細節,但其實也不排除今年有可能隨著正式版Android Q釋出。一併對外揭曉此款新機。

Well, since there seems to be some interest, here you go! Wait 'til you see what it can do. #Pixel4 pic.twitter.com/RnpTNZXEI1