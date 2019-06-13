受不了一直被爆雷！Google直接發Pixel 4產品圖

Google發佈的圖片來看，手機背面顯示了至少兩個照相機鏡頭與三個感測器，並集中在左上角。圖／取自Google 分享 facebook

Google稍早發布了一張智慧型手機的照片並直接表示，這就是Pixel 4。最近幾天在網路上出現Pixel 4的洩漏照，也讓Google不得不直接曝光這款新手機來回應。這支手機預計在今年10月上市。

透過Google發佈的圖片來看，手機背面顯示了至少兩個照相機鏡頭與三個感測器，並集中在左上角，而這塊區域的右下角還有一個小點，還不確定會是什麼，有可能會是用於人像或廣角視角的輔助鏡頭或是麥克風。除此之外，背面並沒有出現往年Pixel標配的指紋感應器，僅看到一個簡單大方代表Google 的G。

在今天Google發佈以前，已經有許多洩露圖片曝光，這次透過直接宣布的方式，來讓Google傷害減到最低。而Google發言人也表示「我希望我能分享更多的訊息，但現在可以確認這支手機的確是Pixel 4。」

當Google去年推出Pixel 3時也同樣有視覺圖被洩密的情況，甚至還有一隻測試機意外地留在當地的Lyft計程車上。此外，據報導，去年夏天在烏克蘭黑市上發現了一批被盜的手機設備，導致Google和製造商富士康進行調查；這些事件都發生在去年10月Google尚未曝光Pixel 3資訊以前。

除了由@Onleaks和@Pricebaba所曝光的Pixel 4圖片外，Unbox Therapy的路易士·希森特格（Lewis Hilsenteger）在6月11日上傳的一段影片中顯示，預計Pixel 4和Pixel 4 XL的尺寸大致與上一代相似。預計將會採用更傳統的頂級邊框，以及類似於Apple的Face ID系統。

還有跡象表明Google將會把Project Soli技術構建到2019年的Pixel 4手機中。Soli是一種小型探測雷達，能夠偵測到設備上方空間的手指輕微移動。這個功能能夠讓使用者如果將手機放在桌子或無線充電座上，提供一種與設備互動的新方式。

Well, since there seems to be some interest, here you go! Wait 'til you see what it can do. #Pixel4 pic.twitter.com/RnpTNZXEI1 — Made by Google (@madebygoogle) 2019年6月12日

《本文作者Sean Cheng，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》