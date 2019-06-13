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教媽媽手機轉帳 女大生巧賺5000被虧「根本詐騙集團」

2019-06-13 15:12聯合新聞網 綜合報導

一名女大生趁著教媽媽用手機轉帳的機會，巧妙地獲得額外零用錢5000元，讓不少網友...
一名女大生趁著教媽媽用手機轉帳的機會，巧妙地獲得額外零用錢5000元，讓不少網友笑她根本是「詐騙集團」。示意圖／ingimage
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現今電子產品功能多樣又複雜，有些長輩使用起來可能不太熟練，需要向家中晚輩請教，也因此衍生不少趣事。一名女大生分享，日前她教媽媽如何用電子銀行轉帳時，用媽媽帳戶轉了5000元到自己的戶頭當作示範，因而獲得意外的零用錢，讓不少人開玩笑表示「這就是傳說中的詐騙集團嗎？」

近日，一名女大生在《Dcard》上po文表示，有一天她要教媽媽如何利用手機內的電子銀行APP轉帳，為了方便理解，她便用媽媽的手機親自示範。當時，她按步驟仔細地解釋，讓媽媽跟著動作，「這裡輸電話號碼」、「然後這裡打金額，例如打5000」、「然後（輸入）交易密碼，這樣就轉帳成功了喔」。

不過，轉帳順利完成之後，原po的媽媽意識到有些不對勁，「等等，所以我剛剛轉了5000元給妳？」意外得手一筆額外零用錢的原po一邊說「對的」一邊露出得逞的燦爛笑容，把媽媽逗得又好氣又好笑，忍不住給女兒「巴頭」伺候。

對於女大生的「獲取零用錢妙招」，許多網友紛紛留言表示，「這就是傳說中的詐騙集團嗎？」、「笑死我，教一次學費5000」、「計畫通」、「難怪全家人都不讓我教他們用網路銀行」、「我也來去教我媽一下好了」。

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