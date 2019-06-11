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Desire 19+成為HTC首款採用三鏡頭主相機、水滴瀏海螢幕的中階手機

2019-06-11 17:25楊又肇

相較HTC U19e著重娛樂與拍攝體驗，Desire 19+則是鎖定超值使用體驗，藉由HTC首度採用3鏡頭相機模組設計，分別對應廣角、超廣角與即時散景拍攝效果，而螢幕部分更首度導入水滴造型瀏海設計，讓顯示佔比提高。

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Desire 19+成為HTC第一款採用3鏡頭主相機，以及水滴造型瀏海設計螢幕的中階手機，同時在機身設計分別將圓點設計加入時尚、藝術漸層金屬光澤及潑墨筆觸自然色彩，同樣鎖定年輕用戶使用需求。

而硬體規格方面，Desire 19+搭載解析度為1520 x 720、19:9顯示比例的6.2吋螢幕，並且搭載聯發科Helio P35處理器，分別推出4GB或6GB記憶體，以及64GB或128GB儲存容量，同樣可藉由micro SD記憶卡擴充儲存容量，電池容量則為3850mAh，同時也成為Desire系列機種最高電池容量設計。

在相機規格方面，Desire 19+搭載的3鏡頭主相機，分別對應120度超廣角鏡頭、f/1.85光圈，並且搭載可拍出單眼級的散景人像的拍攝功能，甚至可讓使用者即時調整散景程度，輕易改變相片焦點位置，至於視訊鏡頭則搭載1600萬畫素規格，支援f/2.0 光圈、自動HDR，以及即時人像景深與美肌模式，另外也支援臉部識別解鎖功能。

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HTC預計在Desire 19+提供星燦藍與茉莉白兩款配色，其中4GB記憶體與64GB存容量版本建議售價為新台幣9990元，6GB記憶體與128GB儲存容量版本建議售價則為新台幣10900元，預計在7月上旬於HTC專賣店、HTC網路商店及YAHOO購物商城、MOMO購物、PCHOME購物、神腦線上、東森購物和全台通路開賣。

其中，4GB記憶體與64GB存容量版本將由中華電信獨家販售，6GB記憶體與128GB儲存容量版本則將由台灣大哥大獨家販售。

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實機動眼看：

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

HTC手機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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