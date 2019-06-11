HTC U19e換上半透明背蓋 隨身娛樂應用機種

如先前市場傳聞，HTC正式推出全新中階旗艦手機HTC U19e，其中確定在機身背面採用半透明玻璃設計，並且導入前後各自搭載雙鏡頭與人工智慧拍攝效果，強調在更親民價格提供流暢且貼近旗艦手機使用體驗。

分享 facebook

而依照HTC說明，從今年開始的手機命名方式，將數把數字改為年份，同時數字後的英文字母將會反應手機產品特性定位，例如此次推出的HTC U19e，便是說明2019年推出、鎖定娛樂 (entertainment)的使用需求，而U則是從2017年的HTC U系列旗艦手機產品命名方式，意味HTC U19e定位在中階旗艦手機產品。

以HTC說明，此次在手機背蓋設計採用名為「時尚俐落 (Comforting luxury)」的概念，其中在半透明玻璃採用將金屬粒子以不規則分佈、沈積在玻璃背蓋上，進而呈現出鏡面漸層光澤，藉此呈現具有漸變、透明的視覺感受，而顏色方面分別推出超凡紫與謙和綠，同時整體厚度甚至消比HTC U12+薄了10%。

分享 facebook

硬體規格方面，HTC U19e導入18：9顯示比例、解析度為2160 x 1080的6吋OLED螢幕，並且搭載Qualcomm Snapdragon 710處理器，並且配置6GB記憶體與128GB儲存容量，同樣可藉由micro SD記憶卡擴充儲存容量，並且支援雙4G連網，電池容量則為3930mAh，另外則搭載HTC BoomSound立體聲技術。

而相機部分則分別搭載2400萬+200萬像素的視訊鏡頭，以及1200萬+2000萬像素的主相機鏡頭，其中主相機額外搭載2倍光學變焦與f/1.8光圈設計，並且導入人工智慧場景識別功能。針對裝置解所部分，則是維持在機身背面搭載指紋辨識器，同時支援多達128組辨識點的臉部識別解鎖，以及虹膜辨識解鎖功能。

另外，針對遊戲體驗部分也加入全新「遊戲助理模式」，在遊戲進行過程不會讓來電通知遮蔽全螢幕畫面，同時支援一邊通話一邊玩遊戲，並且可讓手機效能維持流暢執行效率，甚至可藉由螢幕觸控鎖，讓玩家可隨時「掛機」練等，不受觸控螢幕影響操作。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

HTC U19e建議售價為新台幣14900元，預計從6月12日起在全台HTC專賣店、HTC網路商店以及全省通路陸續開賣，並且將於6月17日在全台中華電信門市獨家電信開賣，搭配新精選1399方案，手機只要0元起，搭配新精選999方案，手機售價僅為3990元。

此外，為歡慶新機上市，HTC更在6月11日至6月30日期間提供至神腦線上預購HTC U19e，即可享有舊換新額外加碼折抵1000元優惠，以及神腦配件購物金1000元。

分享 facebook

自6月12日起至7月15日期間，在HTC專賣店、HTC網路商店，以及YAHOO購物商城、MOMO購物、PCHOME購物、東森購物購買HTC U19e，即可加贈包含HTC U19e專用防撞保護套、運動型藍牙耳機、Type-C 2合一轉接線的《上市超值大禮包》，另外更獨家提供HTC用戶獨享的價值新台幣4,000元的《聖鬥士星矢:覺醒》稀有虛擬寶物兌換序號，更可參與抽價值萬元以上限量19張五小銅及雅典娜女神金卡套組 (只送不賣玩家珍藏限量商品)。

針對大型專賣店購機加碼部分，在6月12日起至6月19日期間提供購買HTC U19e，即加贈《上市超值大禮包》，同時加碼提供三合一轉接器配件，讓使用者能將手機畫面透過輸出到電視螢幕顯示，而針對老客戶享舊換新優惠部分，則提供以限定機型HTC U11、HTC U Ultra及HTC 10最高折抵5000元換購HTC U19e活動。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

實機動眼看：

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》