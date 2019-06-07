親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蘋果WWDC登場
各大廠封殺華為
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

南、北粽子大戰！網友投票竟一面倒 超過7成喜歡這口味

HTC預告將於6/11揭曉新款手機，或許是Desire系列機種更新

2019-06-07 12:46楊又肇

更新：稍早消息指出，HTC預計在6月11日推出的新機代號為HTC 2Q7A100，有可能將以HTC U19e為稱，分別搭載解析度為2160 x 1080、18:9顯示比例的6吋螢幕，以及Qualcomm Snapdragon 710處理器，搭配6GB記憶體與128GB儲存容量，電池容量則為3930mAh，支援QC 4.0快充，另外也將搭配新版HTC Sense UI與Andorid 9.0 Pie作業系統，而機身有可能搭載半透明設計，並且採用前後雙鏡頭設計。

HTC稍早透過官方粉絲團預告將於6月11日揭曉新機，同時也以「e起來玩」作為此次發表產品主軸，但目前仍無法確認具體細節。

分享

今年在手機產品相對低調的HTC，先前已經說明新款手機產品將會在稍晚時候推出，其中旗艦手機產品有可能延後到夏季才會正式揭曉，反觀包含HTC VIVE在內虛擬實境應用產品，則是成為當前主力推廣產品。

若從主軸定調「e起來玩」，或許可以猜測新機將會是Desire系列機種，可能還不會是先前透露依然會推出的旗艦手機。另一方面，HTC也曾暗示將會推出另一款區塊鏈技術應用手機Exodus 1s，或許與此次即將發表新機有關。

不過，具體細節依然要等HTC公布為準。

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

HTC手機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

印度禁用ZenFone商標 華碩被判「惡意」：會上訴

2019-06-06 20:53

影／ZenFone 6正式上市 後鏡頭一翻就變前鏡頭

2019-06-06 20:37

三星率先於瑞士在內歐洲市場推出「主教紅」款Galaxy S10、S10+

2019-06-07 12:35

華碩翻轉鏡頭ZenFone 6上市早鳥大方送 周年限定版要再等等

2019-06-06 22:00

HTC預告6月11日揭曉新款手機 或許是Desire系列機種更新

2019-06-06 16:33

ZenFone 6即日起在台上市 同步推出30周年紀念版

2019-06-06 16:32

沒看到就虧大了！電信資費促銷 竟搞快閃隱藏版

2019-06-06 10:30

華碩確認將與騰訊遊戲合作 準備推出ROG Phone II

2019-06-05 15:34

AMD證實與三星合作 將Radeon繪圖晶片技術帶進智慧型手機

2019-06-05 12:06

讓螢幕部分區塊「變」透明 小米也公布螢幕下鏡頭設計方案

2019-06-05 11:54

OPPO展示螢幕下攝影鏡頭技術 實現真正全尺寸螢幕手機設計

2019-06-05 11:46

探討5G世代 國際構裝暨電路板研討會10月登場

2019-06-04 11:54

手機用COF封裝結構性變化 2020年需求恐下滑

2019-06-04 10:04

6月限定！台灣之星全台分區省很大 亞太電信推攜碼299吃到飽

2019-06-03 17:39

台灣之星推限定資費 288南台好麻吉資費登場

2019-06-03 17:28

電信搶客戰！亞太電祭攜碼限定 299不限速吃到飽

2019-06-03 17:24

問好市多iPad mini5 他留數字「123465」網查了全推爆

2019-06-03 10:25

新iPad Air、iPad mini上市！史上最齊全iPad陣容該怎麼選？

2019-06-02 19:02

三星可能準備進一步簡化旗艦手機可當PC使用的連接模式

2019-06-02 15:11

Motorola揭曉定位中階主流手機的Moto Z4，同樣可藉模組配件連接5G網路

2019-06-01 13:51

Ericsson認為5G網路普及，將逐漸改變內容、流量使用模式

2019-06-01 13:50

3DTouch根本不好用？傳言蘋果將推出「這個」更強功能

2019-05-31 16:50

亞太電信挺5G共網共建

2019-05-31 14:37

AI風潮正盛！國泰智能客服「阿發」獲雙獎肯定

2019-05-31 13:39

HTC U11出包！用戶更新Android 9.0後無法解鎖

2019-05-31 13:17

OPPO揭曉新款入門手機Reno Z，Reno標準版同步增加新配色

2019-05-31 12:54

不靠外接鏡頭！金曲獎導演陳映之用Xperia 1拍出超現實大片

2019-05-30 20:09

遠傳攻AI 啟動5G連網

2019-05-30 14:38

動眼看／台灣市售OPPO Reno 10倍變焦版 預設搭載60倍數位變焦

2019-05-30 12:04

Galaxy Fold下月無法推出 螢幕缺陷比想像嚴重

2019-05-29 19:22

OPPO Reno 10倍變焦版即起預購 最高60倍變焦探索微縮世界

2019-05-29 18:55

行動通訊分析機構：台灣4G下載速度亞太區第4

2019-05-29 16:21

Q1季手機銷售報告 華為市占第二

2019-05-29 14:35

紅米K20系列揭曉 紅米7A、紅米筆電同步亮相

2019-05-29 09:28

三鏡頭時代確定來臨 2019新iPhone特色還有哪些

2019-05-28 13:29

iPhone SE 2將於2020回歸 主打4.7吋小螢幕

2019-05-28 10:59

大陸品牌手機掠地 Sony與當地品牌被迫退出印度

2019-05-27 16:36

當今手機族最大黨 可能是「不換新機黨」

2019-05-27 14:59

紅米K20系列將包含搭載Snapdragon 730處理器規格

2019-05-27 01:14
看更多

熱門文章

「北大學霸」孫宇晨 一個最糟糕的中國青年樣板

2019-06-06 15:40

印度禁用ZenFone商標 華碩被判「惡意」：會上訴

2019-06-06 20:53

華碩翻轉鏡頭ZenFone 6上市早鳥大方送 周年限定版要再等等

2019-06-06 22:00

華為鴻蒙系統界面曝光 與安卓無障礙

2019-06-07 09:45

iOS 13 beta證實 iPhone和iPad支援用滑鼠操作

2019-06-06 19:01

亞馬遜物流無人機亮相！可飛15英里載5磅貨物

2019-06-06 21:42

華為：已實現全系列業界領先自研晶片商用

2019-06-06 17:02

ZenFone 6即日起在台上市 同步推出30周年紀念版

2019-06-06 16:32

免費圖表線上產生器Charts Factory 一數據切換各種呈現

2019-06-06 17:35

影／ZenFone 6正式上市 後鏡頭一翻就變前鏡頭

2019-06-06 20:37

商務部聲援華為：美方用行政資源打壓外國企業令人震驚

2019-06-06 16:09

HTC預告6月11日揭曉新款手機 或許是Desire系列機種更新

2019-06-06 16:33

中國三大電信業者、中國廣電正式取得5G網路商用執照

2019-06-07 08:42

WWDC新技術發表 開發者忙測試跟時間賽跑

2019-06-06 17:22

HTC預告將於6/11揭曉新款手機，或許是Desire系列機種更新

2019-06-07 12:46

Google公布雲端串流遊戲服務細節 今年11月於北美、歐洲地區率先推行

2019-06-07 08:41

LINE Pay攜手Visa 開放服務內可直接申辦Visa數位支付卡

2019-06-07 12:43

BlueStacks 聯合 Steam，將手機遊戲帶入 Steam 電競電腦生態圈中

2019-06-07 12:55

Mozilla預計再度啟用全新Firefox標誌設計，更加扁平、保留原有視覺

2019-06-07 12:43

三星啟用Project PRISM設計 讓家電產品能更容易融入生活場景

2019-06-07 12:44

提高遊戲專注力 IKEA攜手醫療用品廠商打造電競專屬輔助設備

2019-06-07 12:46

Uber開始在紐約測試直升機預約搭乘服務 未來將擴展到更多城市

2019-06-07 12:44

觀點／此次WWDC 2019三個重點：「簡化」、「獨立」與「融合」

2019-06-07 12:35

三星率先於瑞士在內歐洲市場推出「主教紅」款Galaxy S10、S10+

2019-06-07 12:35

不需要再擠在 Apple 101 台灣地區 第二家 Apple Store 「 Apple 信義 A13 」已開幕！

2019-06-07 12:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top