HTC預告將於6/11揭曉新款手機，或許是Desire系列機種更新

更新：稍早消息指出，HTC預計在6月11日推出的新機代號為HTC 2Q7A100，有可能將以HTC U19e為稱，分別搭載解析度為2160 x 1080、18:9顯示比例的6吋螢幕，以及Qualcomm Snapdragon 710處理器，搭配6GB記憶體與128GB儲存容量，電池容量則為3930mAh，支援QC 4.0快充，另外也將搭配新版HTC Sense UI與Andorid 9.0 Pie作業系統，而機身有可能搭載半透明設計，並且採用前後雙鏡頭設計。

HTC稍早透過官方粉絲團預告將於6月11日揭曉新機，同時也以「e起來玩」作為此次發表產品主軸，但目前仍無法確認具體細節。

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今年在手機產品相對低調的HTC，先前已經說明新款手機產品將會在稍晚時候推出，其中旗艦手機產品有可能延後到夏季才會正式揭曉，反觀包含HTC VIVE在內虛擬實境應用產品，則是成為當前主力推廣產品。

若從主軸定調「e起來玩」，或許可以猜測新機將會是Desire系列機種，可能還不會是先前透露依然會推出的旗艦手機。另一方面，HTC也曾暗示將會推出另一款區塊鏈技術應用手機Exodus 1s，或許與此次即將發表新機有關。

不過，具體細節依然要等HTC公布為準。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》