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OPPO展示螢幕下攝影鏡頭技術 實現真正全尺寸螢幕手機設計

2019-06-05 11:46楊又肇

除了在今年MWC 2019期間展示10倍光學無損變焦相機模組設計，以及感測面積更大的螢幕下指紋辨識系統，OPPO稍早再度展示自行研發的螢幕下攝影鏡頭設計，讓未來手機無需藉由升降鏡頭、瀏海造型或開孔等形式設計，即可實現真正以極窄邊框形式呈現的全尺寸螢幕規格。

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OPPO副總裁暨中國大陸事業部總裁沈義人稍早在個人微博展示影片內容，顯示OPPO已經具備螢幕下鏡頭形式設計技術，讓未來手機能實現真正無瀏海、零開孔，甚至無需透過升降鏡頭等設計，即可打造以極窄邊框呈現的真正全尺寸螢幕規格。

不僅OPPO投入研發螢幕下鏡頭設計技術，包三星在內廠商也計畫將鏡頭隱藏在螢幕下，當手機處於一般使用情況時，即可以全尺寸螢幕呈現完整顯示畫面，而當有拍攝需求才會開啟視訊鏡頭功能。

當未來此類技術逐漸普及，預期未來手機將會更普遍使用全尺寸形式的觸控螢幕，甚至進一步讓觸控互動介面有更多應用模式，而不再受鏡頭模組配置限制。

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目前OPPO尚未透露螢幕下攝影鏡頭設計實際應用時間，以及此項技術具體量產規劃，但或許下一款Find系列手機產品就會看見相關應用設計。

而現階段常見的全尺寸螢幕設計，主要透過瀏海造型、螢幕開孔，或是升降螢幕等形式設計，甚至也有將鏡頭隱藏在極窄邊框細縫，藉此讓螢幕顯示暫比提高。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

攝影手機OPPO

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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