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三星可能準備進一步簡化旗艦手機可當PC使用的連接模式

2019-06-02 15:11楊又肇

近幾年持續提昇DeX系列配件應用功能，讓旗艦手機產品能持續以更方便模式連接鍵盤、滑鼠與螢幕，三星稍早更傳出計畫讓手機能以完全無線形式當做PC使用。

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從三星稍早取得DeX Live商標，或許意味日後將會透過完全無線方式，讓使用者更容易將Galaxy S10等旗艦手機當做PC般使用。

在此之前，三星已經分別推出名為DeX Pad，以及DeX Station的配件，其中DeX Pad仍須藉由USB-C方式與手機連接，而在後續推出的DeX Station則是透過無線充電方式讓手機持續補充電力，螢幕畫面依然必須透過連接HDMI輸出顯示。甚至在Galaxy S10系中，三星更將DeX配件功能放進手機內，但依然需要透過USB-C連接電腦螢幕顯示畫面。

因此，這次取得DeX Live商標專利，或許代表三星計畫透過無線投放方式，讓手機能以無線方式將畫面傳遞到電腦螢幕上呈現，而其中可能藉由手機內建Miracast方式進行投放。

但實際應用模式，依然要等三星日後公布為準，或許有可能率先出現在今年下半年準備推出的Galaxy Note 10，並且強調藉由手機完成需要滑鼠、鍵盤等繁雜工作的使用模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

無線充電專利

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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