Ericsson認為5G網路普及，將逐漸改變內容、流量使用模式

在此次Computex 2019期間，Ericsson技術與新興事業部合作夥伴經理暨推廣大使Erik Kruse針對即將普及應用的5G網路分享相關趨勢看法，其中更認為工業、金融、製造、內容娛樂等應用，將會成為接下來的5G網路應用蓬勃成長市場。除此之外，在5G網路發展之下，勢必也會讓電信業者因應服務內容與實際使用模式重新構思資費方案設計。

Ericsson技術與新興事業部合作夥伴經理暨推廣大使Erik Kruse 分享 facebook

過去以來在Ericsson任職超過19年的Erik Kruse，本身職責主要就是負責研究如何藉由既有解決方案協助改善現有生活應用模式，針對現有5G網路應用發展趨勢更認為將會發生在更多沉浸體驗、自動化生產，以及自動駕駛等應用。

而在4G網路時代就已經大幅討論的人工智慧、擴增實境或虛擬實境等虛擬視覺應用，以及機器人等應用項目，未來在5G網路逐漸普及應用，將在萬物連接情況下持續成長，原本預期要等到更久的未來才會實現技術，例如遠端醫療、投影運算，或是雲端串流應用服務，其實在近年來都已經接連成真，並且陸續改變既有生活模式。

不過，Erik Kruse也指出目前5G網路技術發展所面臨挑戰，其中就是尚未有充足的實際應用案例，雖然不少業者開始建構、描繪5G網路應用帶來的可能性，但現階段多半還是處於實驗階段，或是僅在特定區域應用，對於絕大多數的企業、消費者而言，可能還是存在一些想像空間。

5G網路應用普及場景會先發生在手機，但並非唯一推動5G網路服務成長平台

而在這些想像中，可能還包含現有4G網路已經足夠使用，同時首波推行的5G網路資費計價方案依然偏高，可能僅會吸引少部分追求高速網路的用戶族群，更多的用戶族群則仍處於觀望階段。但以目前市場觀察看法，認為5G最先普及應用場景還是會發生在智慧型手機。

就Erik Kruse表示，智慧型手機在未來幾年內依然扮演重要角色，雖然會有越來越多運算模式出現，但使用者依然會需要透過一組「螢幕」接收資訊，但智慧型手機並不會是唯一推動5G網路應用成長裝置。隨著更大量資訊產生，以及滿足資訊即時接收需求，或許會讓擴增實境應用眼鏡等裝置開始普及化，同時也隨著網路頻寬、傳輸速度增加而慢慢改變內容使用模式。

舉例來說，以往智慧型手機會特別強調裝置端的儲存容量，但隨著網路傳輸技術成長，開始會有越來越多資料會被習慣存放在雲端，甚至藉由網路串流技術使用，因此雖然裝置端的儲存功能依然重要，但使用者對於網路服務使用依賴程度將會持續擴大。

工業、企業、運輸等應用模式會更快普及

隨著5G網路技術普及化，未來在消費市場的影響可能還包含傳統寬頻網路使用模式，未來或許將會藉由5G網路高頻寬、低延遲特性取代家中寬頻網路，同時也能帶來免於佈線的便利性，甚至針對偏遠地區，或是有線寬頻網路難以建置地區，都可藉由5G網路訊號覆蓋上網連接需求。

相同狀況，應用在企業內部網路建置，或是針對工地、產線、大型展演活動等使用需求，未來也能藉由5G網路取代傳統佈線模式，甚至具備加密、動態調度，以及連接管理等特性，因此不少韓國企業開始藉由5G網路建置內部網路，而Audi等車廠也開始藉由5G網路加密特性作為產線資料傳輸管道，甚至瑞典採礦業者Boliden更是藉由5G網路建置礦區連接資源，以利礦區內作業聯繫、資料傳輸等應用。

只是對於一般消費者來說，許多5G網路描繪的應用場景，多數其實與現有4G網路應用重疊，因此不少看法對於5G網路在一般消費市場應用場景的想像，多半與高解析影音內容，以及更流暢的遊戲、虛擬視覺等應用。

5G網路資費方案計價方式成為全新挑戰

就Erik Kruse的看法，目前在5G網路技術應用將會先聚焦在工業、企業、交通運輸、金融、娛樂等領域，而消費市場則會取決發展地區、實際應用，甚至取決電信業者資費方案而定。

例如，在美國地區的Verizon所提供4G網路吃到飽方案為每月75美元起跳，與首波推行的5G網路資費方案價位實際差異僅有10美元，因此預期將能吸引更多人加入使用5G網路服務，但因為台灣地區4G網路服務陷入低價競爭問題，使得5G網路服務在資費方案定價面臨挑戰，若無法構思令人滿意使用價格，恐怕會重蹈過去4G網路資費陷入低價競爭情形。

Erik Kruse認為，吃到飽方案對於網路成長幫助有限，反而會使服務陷入低價競爭，消費者反而應該審視個人網路流量使用需求，而非一昧追求吃到飽方案，藉此讓未來網路服務計價方式更趨健全。

至於從傳統PC時代跨入行動網路發展中，諸如中國、印度等市場因為行動網路應用，使得諸多創新服務崛起，相同情況也可能在接下來的5G網路時代發生，但會先在哪個市場出現明顯創新應用成長，則會看實際應用需求，以及市場發展決定。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》