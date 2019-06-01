親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
各大廠封殺華為
台北國際電腦展
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

普悠瑪翻覆 台鐵向日方究責賠償被反咬「保養不良」

Ericsson認為5G網路普及，將逐漸改變內容、流量使用模式

2019-06-01 13:50楊又肇

在此次Computex 2019期間，Ericsson技術與新興事業部合作夥伴經理暨推廣大使Erik Kruse針對即將普及應用的5G網路分享相關趨勢看法，其中更認為工業、金融、製造、內容娛樂等應用，將會成為接下來的5G網路應用蓬勃成長市場。除此之外，在5G網路發展之下，勢必也會讓電信業者因應服務內容與實際使用模式重新構思資費方案設計。

Ericsson技術與新興事業部合作夥伴經理暨推廣大使Erik Kruse
Ericsson技術與新興事業部合作夥伴經理暨推廣大使Erik Kruse
分享

過去以來在Ericsson任職超過19年的Erik Kruse，本身職責主要就是負責研究如何藉由既有解決方案協助改善現有生活應用模式，針對現有5G網路應用發展趨勢更認為將會發生在更多沉浸體驗、自動化生產，以及自動駕駛等應用。

而在4G網路時代就已經大幅討論的人工智慧、擴增實境或虛擬實境等虛擬視覺應用，以及機器人等應用項目，未來在5G網路逐漸普及應用，將在萬物連接情況下持續成長，原本預期要等到更久的未來才會實現技術，例如遠端醫療、投影運算，或是雲端串流應用服務，其實在近年來都已經接連成真，並且陸續改變既有生活模式。

不過，Erik Kruse也指出目前5G網路技術發展所面臨挑戰，其中就是尚未有充足的實際應用案例，雖然不少業者開始建構、描繪5G網路應用帶來的可能性，但現階段多半還是處於實驗階段，或是僅在特定區域應用，對於絕大多數的企業、消費者而言，可能還是存在一些想像空間。

5G網路應用普及場景會先發生在手機，但並非唯一推動5G網路服務成長平台

而在這些想像中，可能還包含現有4G網路已經足夠使用，同時首波推行的5G網路資費計價方案依然偏高，可能僅會吸引少部分追求高速網路的用戶族群，更多的用戶族群則仍處於觀望階段。但以目前市場觀察看法，認為5G最先普及應用場景還是會發生在智慧型手機。

就Erik Kruse表示，智慧型手機在未來幾年內依然扮演重要角色，雖然會有越來越多運算模式出現，但使用者依然會需要透過一組「螢幕」接收資訊，但智慧型手機並不會是唯一推動5G網路應用成長裝置。隨著更大量資訊產生，以及滿足資訊即時接收需求，或許會讓擴增實境應用眼鏡等裝置開始普及化，同時也隨著網路頻寬、傳輸速度增加而慢慢改變內容使用模式。

舉例來說，以往智慧型手機會特別強調裝置端的儲存容量，但隨著網路傳輸技術成長，開始會有越來越多資料會被習慣存放在雲端，甚至藉由網路串流技術使用，因此雖然裝置端的儲存功能依然重要，但使用者對於網路服務使用依賴程度將會持續擴大。

工業、企業、運輸等應用模式會更快普及

隨著5G網路技術普及化，未來在消費市場的影響可能還包含傳統寬頻網路使用模式，未來或許將會藉由5G網路高頻寬、低延遲特性取代家中寬頻網路，同時也能帶來免於佈線的便利性，甚至針對偏遠地區，或是有線寬頻網路難以建置地區，都可藉由5G網路訊號覆蓋上網連接需求。

相同狀況，應用在企業內部網路建置，或是針對工地、產線、大型展演活動等使用需求，未來也能藉由5G網路取代傳統佈線模式，甚至具備加密、動態調度，以及連接管理等特性，因此不少韓國企業開始藉由5G網路建置內部網路，而Audi等車廠也開始藉由5G網路加密特性作為產線資料傳輸管道，甚至瑞典採礦業者Boliden更是藉由5G網路建置礦區連接資源，以利礦區內作業聯繫、資料傳輸等應用。

只是對於一般消費者來說，許多5G網路描繪的應用場景，多數其實與現有4G網路應用重疊，因此不少看法對於5G網路在一般消費市場應用場景的想像，多半與高解析影音內容，以及更流暢的遊戲、虛擬視覺等應用。

5G網路資費方案計價方式成為全新挑戰

就Erik Kruse的看法，目前在5G網路技術應用將會先聚焦在工業、企業、交通運輸、金融、娛樂等領域，而消費市場則會取決發展地區、實際應用，甚至取決電信業者資費方案而定。

例如，在美國地區的Verizon所提供4G網路吃到飽方案為每月75美元起跳，與首波推行的5G網路資費方案價位實際差異僅有10美元，因此預期將能吸引更多人加入使用5G網路服務，但因為台灣地區4G網路服務陷入低價競爭問題，使得5G網路服務在資費方案定價面臨挑戰，若無法構思令人滿意使用價格，恐怕會重蹈過去4G網路資費陷入低價競爭情形。

Erik Kruse認為，吃到飽方案對於網路成長幫助有限，反而會使服務陷入低價競爭，消費者反而應該審視個人網路流量使用需求，而非一昧追求吃到飽方案，藉此讓未來網路服務計價方式更趨健全。

至於從傳統PC時代跨入行動網路發展中，諸如中國、印度等市場因為行動網路應用，使得諸多創新服務崛起，相同情況也可能在接下來的5G網路時代發生，但會先在哪個市場出現明顯創新應用成長，則會看實際應用需求，以及市場發展決定。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

吃到飽擴增實境

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

3DTouch根本不好用？傳言蘋果將推出「這個」更強功能

2019-05-31 16:50

HTC U11出包！用戶更新Android 9.0後無法解鎖

2019-05-31 13:17

Motorola揭曉定位中階主流手機的Moto Z4，同樣可藉模組配件連接5G網路

2019-06-01 13:51

亞太電信挺5G共網共建

2019-05-31 14:37

AI風潮正盛！國泰智能客服「阿發」獲雙獎肯定

2019-05-31 13:39

OPPO揭曉新款入門手機Reno Z，Reno標準版同步增加新配色

2019-05-31 12:54

不靠外接鏡頭！金曲獎導演陳映之用Xperia 1拍出超現實大片

2019-05-30 20:09

遠傳攻AI 啟動5G連網

2019-05-30 14:38

動眼看／台灣市售OPPO Reno 10倍變焦版 預設搭載60倍數位變焦

2019-05-30 12:04

Galaxy Fold下月無法推出 螢幕缺陷比想像嚴重

2019-05-29 19:22

OPPO Reno 10倍變焦版即起預購 最高60倍變焦探索微縮世界

2019-05-29 18:55

行動通訊分析機構：台灣4G下載速度亞太區第4

2019-05-29 16:21

Q1季手機銷售報告 華為市占第二

2019-05-29 14:35

紅米K20系列揭曉 紅米7A、紅米筆電同步亮相

2019-05-29 09:28

三鏡頭時代確定來臨 2019新iPhone特色還有哪些

2019-05-28 13:29

iPhone SE 2將於2020回歸 主打4.7吋小螢幕

2019-05-28 10:59

大陸品牌手機掠地 Sony與當地品牌被迫退出印度

2019-05-27 16:36

當今手機族最大黨 可能是「不換新機黨」

2019-05-27 14:59

紅米K20系列將包含搭載Snapdragon 730處理器規格

2019-05-27 01:14

中階手機藏越級密技！ 三星Galaxy A系列萬元以下入手

2019-05-24 21:21

預計秋季發表！ 蘋果今年iPhone將有11個新機型

2019-05-24 18:26

紅米提前揭曉K20系列旗艦手機正面與背面設計

2019-05-24 09:47

鎖定更低價位帶的OPPO K3揭曉 鋼彈聯名款閃充行動電源同步亮相

2019-05-24 09:41

訪談／Google Camera怎麼拍出極端夜景影像？ 藉由人工智慧與硬體加持

2019-05-23 23:34

三星預計6月推出多款Galaxy A系列手機，攻打中高階市場

2019-05-23 23:34

Google手機相機技術不藏私！工程師曝「2大原因」

2019-05-23 15:26

刺激更多銷量 三星計畫在Galaxy S10增加全新「主教紅」配色

2019-05-23 09:37

不受美國禁令影響 榮耀揭曉Honor 20系列機種

2019-05-23 09:35

Sony Mobile未來手機布局將以台灣、香港、日本與歐洲為重心

2019-05-23 09:25

主打不綁約 星電信業者搶進台灣

2019-05-23 00:32

iPad mini有感升級！3C達人看好4亮點勝iPad Air

2019-05-22 17:00

全台3地最常打雷 防雷擊手機別放這裡

2019-05-22 16:18

大陸愛國情緒高漲 陸果粉改用華為挺國貨

2019-05-22 14:23

4G又有免費好康 新加坡電信商打什麼算盤

2019-05-22 09:55

新加坡星圓通訊進軍台灣電信市場 推免費4G吃到飽活動

2019-05-22 09:36

美國司法部不願批准 T-Mobile、Sprint合併可能會再延期

2019-05-22 08:56

新iPhone模型圖再曝光 三款售價預測出爐

2019-05-21 16:35

三星Note 10外型設計大改版？前後鏡頭位置大風吹

2019-05-21 15:34

雷軍：小米將進行國際市場戰略升級布局

2019-05-21 10:15
看更多

熱門文章

華為傳無法取得新思晶片軟體更新 半導體雄心再受挫

2019-05-31 19:12

如何減緩電池耗損？ 工程師嗆：手機買來就是要用的

2019-05-31 16:10

3DTouch根本不好用？傳言蘋果將推出「這個」更強功能

2019-05-31 16:50

反制華為禁令？陸擬建立「不可靠實體清單制度」

2019-05-31 17:57

傳華為限制內部與美交往 遣送美國員工

2019-05-31 15:41

創作者世代來臨！高效、多工電腦強悍登場

2019-05-31 16:59

排除華為 日本軟銀5G挑上易利信諾基亞

2019-05-31 14:35

華為年報自揭受政府補助 10年拿504億元

2019-05-31 22:24

亞太電信挺5G共網共建

2019-05-31 14:37

與亞馬遜、阿里巴巴競爭，獵豹移動藉豹小秘等機器人進軍「新零售」市場

2019-05-31 15:22

COMPUTEX推新品／慧榮推新款可攜式SSD控制晶片解決方案

2019-05-31 14:37

COMPUTEX推新品／動力推全球首個AI智能風扇 攻高階運算

2019-05-31 14:37

COMPUTEX推新品／承啟攜手陸商七彩虹 搶攻AI商機

2019-05-31 14:37

曾被蘋果看上眼的自然浮空操作手勢公司Leap Motion，被競爭對手收購

2019-06-01 13:50

Ericsson認為5G網路普及，將逐漸改變內容、流量使用模式

2019-06-01 13:50

Motorola揭曉定位中階主流手機的Moto Z4，同樣可藉模組配件連接5G網路

2019-06-01 13:51

Google Maps藉由人工智慧讓使用者更容易判斷餐廳熱門餐飲

2019-06-01 13:50

迎廣今年再次利用3D列印技術打造名為「蛹」的特殊機殼

2019-06-01 13:50

傳亞馬遜有意收購Sprint旗下小型電信服務，擬進軍自有電信業務

2019-06-01 13:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top