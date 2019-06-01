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Motorola揭曉定位中階主流手機的Moto Z4，同樣可藉模組配件連接5G網路

2019-06-01 13:51楊又肇

相比去年推出定位旗艦手機的Moto Z3仍維持使用Qualcomm Snapdragon 800系列等級處理器，Motorola稍早宣布推出的Moto Z4則是僅採用Snapdragon 675處理器規格，顯然將過往Moto Z系列機種定位拉低。

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從整體規格來看，或許代表Motorola不再聚焦競爭高階旗艦手機市場，因此讓Moto Z4僅採用Snapdragon 675處理器、4GB記憶體、128GB儲存容量，以及6.4吋、19:9顯示比例與Full HD+解析度設計的OLED螢幕，並且加入螢幕下指紋辨識功能。

或許是高階旗艦手機競爭過於激烈，使得Motorola決定把市場發展聚焦在主流規格機種，並且藉由Moto Mods模組化配件持續吸引用戶關注。

而Moto Z4採用3600mAh電池電量，搭配Snapdragon 675處理器規格硬體配置，理論上應該可以有較好電力續航表現，而手機亦可透過micro SD記憶卡擴充持存容量，同時也保留3.5mm耳機孔。至於相機部分，則分別採用2500萬畫素視訊鏡頭，以及4800萬畫素主相機規格，同樣提供夜景拍攝與人工智慧場景辨識效果。

在Moto Mods支援部分，由於此次Moto Z4在機身背蓋稍有弧度設計，因此Moto Mods吸附時可能造成無法密合情況，但Motorola表示實際使用並不會受到影響。

建議售價部分，Moto Z4搭配一組360度相機模組配件的售價為499美元，但對應Verizon電信服務銷售版本建議售價則是439美元，並且額外提供5G模組配件，讓使用者能配合Verizon 5G網路服務資費上網。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Verizon

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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