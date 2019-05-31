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3DTouch根本不好用？傳言蘋果將推出「這個」更強功能

2019-05-31 16:50聯合新聞網 綜合報導

2018年發布的iPhone XR改以Haptic Touch取代，還傳出未來A...
2018年發布的iPhone XR改以Haptic Touch取代，還傳出未來Apple的新機將全面取消3D Touch。圖擷自／Macworld
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Apple在推出iPhone 6s時，伴隨新機問世的「3D Touch」受到果粉好評，該功能利用重壓屏幕，得以快速觸發不同的快捷操作。但在2018年發布的iPhone XR改以Haptic Touch取代，還傳出未來Apple的新機將全面取消3D Touch。

傳言Apple在2019年發布的新機型將不會再搭載3D Touch，《Macworld》的一篇分析指出，此功能相當於一個復活節彩蛋，比起實用性功能更偏像是噱頭。用戶無法從3D Touch直接進行重要的功能，甚至許多使用者根本沒有意識到此功能的存在，因為它並沒有一個明確可以「按下」的鈕，且不使用這項功能在操作手機時也完全不會有所影響，所以比起說3D Touch解決問題，不如說是創造問題。

該篇文章點明，許多人無法分辨「按下」與「按住」的不同，想要觸發3D Touch必須重壓螢幕而不是長按，部分使用者觸發了3D Touch，但不知道他們是如何做到的，或是想觸發3D Touch卻不知道該如何重壓。因此在十億iPhone用戶中僅有一小部分人，認為3D Touch是不可或缺的，但其他數以億計的人而言，它並不是那麼重要，而這一點可以從沒有此功能的iPhone XR看出，XR是如今Apple裡最暢銷的型號。

iPhone XR的Haptic Touch，改以用長按的方式彌補3D Touch可做的操作，同時它被設計為可以提供觸覺回饋，盡量追求與3D Touch的功能完全相當，但在螢幕的操作上更加直接了當。兩者較明顯的差別在於，3D Touch可以在閱讀訊息時觸發彈跳式視窗，讓使用者偷看對方傳來的訊息卻不會顯示已讀，但在iOS 12.1.1更新後，XR也能使用「預覽訊息」功能，利用長按「通知中心」裡的訊息，顯示出單則完整文字內容，不會受到字數限制而隱藏部分內容，大大彌補兩者的差距。

綜合外媒推測，Apple決定取消3D Touch的關鍵因素在於，為了要研發「螢幕下指紋辨識技術」，因為3D Touch跟指紋辨識要同時使用，在技術上難以達成。

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