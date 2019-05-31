OPPO揭曉新款入門手機Reno Z，Reno標準版同步增加新配色

如先前傳聞，OPPO在今年新推出的Reno系列額外加入一款名為Reno Z的入門款式，但並未加入升降式鏡頭設計，而是採用水滴造型的瀏海螢幕。

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Reno Z同樣採用6.4吋、Full HD+解析度設計的螢幕，同時背面也採用與Reno系列相同背蓋設計，但並未像Reno系列採用鰭狀單邊升降設計的鏡頭模組，而是採用水滴造型設計的瀏海螢幕，配色部分則是在霧海綠、極夜黑、薄霧粉與星雲紫配色之外，新增珊瑚橙配色版本。

硬體方面，Reno Z採用聯發科Helio P90處理器，分別提供6GB或8GB記憶體，以及128GB或256GB儲存容量規格，並且搭載4035mAh電池容量與20W的VOOC 3.0電池快充技術，支援以NFC近場感應功能模擬交通卡、門卡。

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相機則分別搭載3200萬畫素視訊鏡頭，以及4800萬畫素+500萬畫素景深鏡頭設計，主相機鏡頭感光元件同樣採用Sony IMX 586規格。

目前中國市場已經從即日起開放預約此款新機，同時建議售價為人民幣2499元，暫時還無法確認是否會引進台灣市場。

另外，OPPO也針對先前已經推出的Reno標準版增加珊瑚橙配色背蓋版本，以及一款採用全新設計的靈感版，兩款設計均採用6GB記憶體與256GB儲存容量規格組合，建議售價則為人民幣3299元。但在10倍光學變焦版本則仍維持原本霧海綠、極夜黑配色，並未加入珊瑚橙配色。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》