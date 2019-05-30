動眼看／台灣市售OPPO Reno 10倍變焦版 預設搭載60倍數位變焦
日前在台開放銷售採用特殊側旋升降結構升降鏡頭模組，並且強調相機拍攝功能與外觀設計的OPPO Reno標準版之後，OPPO今日 (5/29)接著宣布開放銷售搭載10倍無損光學混合變焦功能版本，同時也確認台灣市售版本將預設搭載60倍數位變焦拍攝功能。
在中國市場開放銷售時，OPPO便透露將藉由韌體更新方式，讓OPPO Reno 10倍變焦版可獲得最高60倍數位變焦拍攝功能，藉此提供比華為在P30 Pro搭載50倍數位變焦更遠拍攝距離。而在此次台灣開放銷售的OPPO Reno 10倍變焦版中，則是確認將會直接預載60倍數位變焦拍攝功能，無需額外透過韌體更新方式獲得。
而在規格差異方面，OPPO Reno 10倍變焦版採用6.6吋螢幕設計，相比6.4吋的Reno標準版大上一些，同樣搭載強調20萬次耐用表現的全新側旋升降結構的前鏡頭模組，並且對應摔落偵測，藉由自動收回相機模組避免鏡頭模組因衝擊損壞。
此外，10倍變焦版本搭載Qualcomm Snapdragon 855處理器，台灣銷售版本提供8GB記憶體+256GB儲存容量組合，並且配置4065mAh電池容量，台灣銷售的標準版則採用Snapdragon 710處理器，以及8GB記憶體+256GB儲存容量組合，電池容量則為3765mAh，兩者均搭載可讓電力快速補充的VOOC 3.0閃充技術。
基於Android 9.0的ColorOS 6，則是在配色、版面、字體等方面做了平面化與更精簡調整，本身也整合Hi-Res Audio高解析音質輸出、Dolby全景聲，另外也與騰訊影片合作，藉由相容HDR10技術呈現更真實影像色調。而中國市場銷售版本提供的OPPO數位助理服務Breeno，在國際版則以Google Assitant數位助理服務取代，同時NFC模擬門禁卡或交通卡功能，目前在台灣市場僅對應使用Google Pay等服務。
至於10倍變焦版本的主相機模組設計，除了對應10倍光學無損變焦拍攝功能，更導入人工智慧超高畫質引擎，藉此縮短夜拍模式處理時間，約可在2到3秒內即可完成拍攝，並且搭載4800萬畫素SONY IMX586感光元件，支援四合一像素結合，透過1.6μm單位畫素感光面積、1/2.0吋感光元件受光面積，以及f/1.7大光圈的組合，分別對應超高畫質夜景2.0與更自然的人像拍攝模式。
相較之下，標準版僅搭載4800萬畫素超清主鏡頭與800萬畫素廣角鏡頭組合，並未搭載10倍無損混合變焦功能，僅支援2倍光學變焦，最高對應10倍數位變焦。
建議售價部分，OPPO Reno 10倍變焦版將以新台幣24990元價格銷售，預計從即日起至6月5日期間開放預購，將會在今年6月15日開放銷售，分別可透過OPPO旗下通路、PChome 24h購物、Yahoo奇摩購物中心、momo購物網、東森購物網、蝦皮商城、神腦線上、friDay購物、myfone購物預購。
與標準版差異比較：
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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