紅米K20系列揭曉 紅米7A、紅米筆電同步亮相

先前有不少預告後，紅米終於揭曉紅米品牌首款旗艦手機產品，其中包含採用Qualcomm Snapdragon 855處理器的紅米K20 Pro，以及在中國品牌中首度採用Snapdragon 730處理器、輕量旗艦定位的紅米K20。

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在外觀部分，無論紅米K20 Pro或紅米K20均採用6.39吋、Full HD+解析度設計的AMOLED螢幕，同時支援DC直流調光，以及螢幕下指紋辨識功能，另外也採用強調30萬次使用壽命的升降式視訊鏡頭設計，讓螢幕顯示佔比放大。

電池方面也均搭載4000mAh容量，但僅紅米K20 Pro採用27W快充，而紅米K20則僅有18W快充設計。另外，K20 Pro額外搭載NFC、搭載WCD9340音訊解碼晶片，對應Hi-Res Audio高解析音質輸出表現。

相機方面，兩款手機均採用2000萬畫素視訊鏡頭，背後相機則採用4800萬畫素廣角鏡頭、1300萬畫素超廣角鏡頭，以及800畫素景深鏡頭構成，但K20則是在4800萬畫素鏡頭採用Sony IMX582感光元件，而非K20 Pro採用的Sony IMX586感光元件。

至於硬體規格差異方面，K20 Pro搭載Snapdragon 855處理器，配置6GB、8GB記憶體，以及64GB、128GB或256GB儲存容量，而K20則採用Snapdragon 730處理器並且配置6GB記憶體，以及64GB或128GB儲存容量。

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建議售價方面，K20 Pro將以人民幣2499元、2599元、2799元與2999元價格銷售，K20則分別為人民幣1999元與2099元，兩款新機都會從即日起晚間6點率先開放中國市場預訂，而台灣地區則確認將會在6月底引進K20，但K20 Pro則還在評估階段。

而配合K20系列機種推出，紅米還宣布將搭配K20 Pro推出《復仇者聯盟4：終局之戰》限量版禮盒，其中包含靈感來自鋼鐵人設計版本，以及限量手機殼，而K20則將搭配推出「大魔王」客製包裝盒款式。

紅米同時針對K20系列推出《復仇者聯盟4：終局之戰》客製化佈景主題，另外也會提供官方設計的保護殼配件。

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升級款紅米7A、紅米首款筆電產品

除此之外，紅米在此次發表活動上也宣布推出升級款紅米7A，從原本紅米6A採用的聯發科Helio A22處理器與3000mAh電池電量，升級為Qualcomm Snapdragon 439，而電池容量也增加至4000mAh，至於外觀設計則沒有太大改變，但背面主鏡頭則是改為直向排列設計。

另外，紅米也如先前預告確定推出旗下首款筆電產品，分別採用Intel第8代Core i系列處理器、8GB記憶體、512GB儲存容量，並且搭配NVIDIA MX250獨立顯示卡，並且維持14吋窄邊框螢幕設計，預設搭載Office家用及學生版。

建議售價方面，紅米7A將以人民幣549元起跳價格上市，而紅米筆電則將以人民幣3999元起跳價格上市。

另外，紅米還在其下週邊配件增加20吋行李箱，建議售價為人民幣299元，搭配K20系列手機則能以人民幣199元價格加購。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》