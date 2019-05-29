親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
各大廠封殺華為
台北國際電腦展
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

韓國瑜大位穩了？她說一句話 最強陸軍帶槍投靠？

真．禿子跟著月亮走？富豪貝佐斯的「登月狂想」

紅米K20系列揭曉 紅米7A、紅米筆電同步亮相

2019-05-29 09:28楊又肇

先前有不少預告後，紅米終於揭曉紅米品牌首款旗艦手機產品，其中包含採用Qualcomm Snapdragon 855處理器的紅米K20 Pro，以及在中國品牌中首度採用Snapdragon 730處理器、輕量旗艦定位的紅米K20。

分享

在外觀部分，無論紅米K20 Pro或紅米K20均採用6.39吋、Full HD+解析度設計的AMOLED螢幕，同時支援DC直流調光，以及螢幕下指紋辨識功能，另外也採用強調30萬次使用壽命的升降式視訊鏡頭設計，讓螢幕顯示佔比放大。

電池方面也均搭載4000mAh容量，但僅紅米K20 Pro採用27W快充，而紅米K20則僅有18W快充設計。另外，K20 Pro額外搭載NFC、搭載WCD9340音訊解碼晶片，對應Hi-Res Audio高解析音質輸出表現。

相機方面，兩款手機均採用2000萬畫素視訊鏡頭，背後相機則採用4800萬畫素廣角鏡頭、1300萬畫素超廣角鏡頭，以及800畫素景深鏡頭構成，但K20則是在4800萬畫素鏡頭採用Sony IMX582感光元件，而非K20 Pro採用的Sony IMX586感光元件。

至於硬體規格差異方面，K20 Pro搭載Snapdragon 855處理器，配置6GB、8GB記憶體，以及64GB、128GB或256GB儲存容量，而K20則採用Snapdragon 730處理器並且配置6GB記憶體，以及64GB或128GB儲存容量。

分享

分享

建議售價方面，K20 Pro將以人民幣2499元、2599元、2799元與2999元價格銷售，K20則分別為人民幣1999元與2099元，兩款新機都會從即日起晚間6點率先開放中國市場預訂，而台灣地區則確認將會在6月底引進K20，但K20 Pro則還在評估階段。

而配合K20系列機種推出，紅米還宣布將搭配K20 Pro推出《復仇者聯盟4：終局之戰》限量版禮盒，其中包含靈感來自鋼鐵人設計版本，以及限量手機殼，而K20則將搭配推出「大魔王」客製包裝盒款式。

紅米同時針對K20系列推出《復仇者聯盟4：終局之戰》客製化佈景主題，另外也會提供官方設計的保護殼配件。

分享

分享

分享

分享

分享

分享

升級款紅米7A、紅米首款筆電產品

除此之外，紅米在此次發表活動上也宣布推出升級款紅米7A，從原本紅米6A採用的聯發科Helio A22處理器與3000mAh電池電量，升級為Qualcomm Snapdragon 439，而電池容量也增加至4000mAh，至於外觀設計則沒有太大改變，但背面主鏡頭則是改為直向排列設計。

另外，紅米也如先前預告確定推出旗下首款筆電產品，分別採用Intel第8代Core i系列處理器、8GB記憶體、512GB儲存容量，並且搭配NVIDIA MX250獨立顯示卡，並且維持14吋窄邊框螢幕設計，預設搭載Office家用及學生版。

建議售價方面，紅米7A將以人民幣549元起跳價格上市，而紅米筆電則將以人民幣3999元起跳價格上市。

另外，紅米還在其下週邊配件增加20吋行李箱，建議售價為人民幣299元，搭配K20系列手機則能以人民幣199元價格加購。

分享

分享

分享

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

紅米筆電小米

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

三鏡頭時代確定來臨 2019新iPhone特色還有哪些

2019-05-28 13:29

iPhone SE 2將於2020回歸 主打4.7吋小螢幕

2019-05-28 10:59

大陸品牌手機掠地 Sony與當地品牌被迫退出印度

2019-05-27 16:36

當今手機族最大黨 可能是「不換新機黨」

2019-05-27 14:59

紅米K20系列將包含搭載Snapdragon 730處理器規格

2019-05-27 01:14

中階手機藏越級密技！ 三星Galaxy A系列萬元以下入手

2019-05-24 21:21

預計秋季發表！ 蘋果今年iPhone將有11個新機型

2019-05-24 18:26

紅米提前揭曉K20系列旗艦手機正面與背面設計

2019-05-24 09:47

鎖定更低價位帶的OPPO K3揭曉 鋼彈聯名款閃充行動電源同步亮相

2019-05-24 09:41

訪談／Google Camera怎麼拍出極端夜景影像？ 藉由人工智慧與硬體加持

2019-05-23 23:34

三星預計6月推出多款Galaxy A系列手機，攻打中高階市場

2019-05-23 23:34

Google手機相機技術不藏私！工程師曝「2大原因」

2019-05-23 15:26

刺激更多銷量 三星計畫在Galaxy S10增加全新「主教紅」配色

2019-05-23 09:37

不受美國禁令影響 榮耀揭曉Honor 20系列機種

2019-05-23 09:35

Sony Mobile未來手機布局將以台灣、香港、日本與歐洲為重心

2019-05-23 09:25

主打不綁約 星電信業者搶進台灣

2019-05-23 00:32

iPad mini有感升級！3C達人看好4亮點勝iPad Air

2019-05-22 17:00

全台3地最常打雷 防雷擊手機別放這裡

2019-05-22 16:18

大陸愛國情緒高漲 陸果粉改用華為挺國貨

2019-05-22 14:23

4G又有免費好康 新加坡電信商打什麼算盤

2019-05-22 09:55

新加坡星圓通訊進軍台灣電信市場 推免費4G吃到飽活動

2019-05-22 09:36

美國司法部不願批准 T-Mobile、Sprint合併可能會再延期

2019-05-22 08:56

新iPhone模型圖再曝光 三款售價預測出爐

2019-05-21 16:35

三星Note 10外型設計大改版？前後鏡頭位置大風吹

2019-05-21 15:34

雷軍：小米將進行國際市場戰略升級布局

2019-05-21 10:15

Pixel 3a推出之後 Google默默關閉客製化保護殼Live Case銷售服務

2019-05-21 08:55

K20系列手機即將亮相 紅米確認將於5/28揭曉「旗艦殺手」

2019-05-21 08:53

LINE也開始玩「限時動態」 iOS用戶終於能用手機直接送貼圖

2019-05-20 11:26

Intel曾經提出極窄邊框、可拍攝360度環景影像的多鏡頭手機設計

2019-05-20 09:19

聯想對外展示Motorola螢幕可凹折手機設計 其實是他人創作影片…

2019-05-20 09:16

三星與日本行動電信商碰面 擬攜手布局5G網路

2019-05-19 16:04

紅米Note 7S即將揭曉 還有多款新機準備揭曉

2019-05-19 14:58

首波應用在Motorola新機 三星揭曉Exynos 9609處理器細節

2019-05-19 14:58

OPPO獲得結合升降與翻轉形式的鏡頭模組設計專利

2019-05-19 14:58

Sony再次於日本市場推行小尺寸手機 提供恰到好處設計的Xperia Ace

2019-05-18 13:31

iPhone更暖色了？蘋果新機將推這六色 薰衣草色、綠色入列

2019-05-17 13:17

ZenFone 6亮相 翻轉鏡頭吸睛

2019-05-17 11:59

動手玩／華碩首款鏡頭可翻轉手機 ZenFone 6挑戰不一樣的拍攝視角

2019-05-17 11:57

華碩正式揭曉 鏡頭可180上掀翻轉使用的ZenFone 6

2019-05-17 11:57
看更多

熱門文章

iPhone SE 2將於2020回歸 主打4.7吋小螢幕

2019-05-28 10:59

「QR碼之父」大解密 與傳統條碼到底有何不同

2019-05-28 21:57

半導體大咖被問華為… 轉身就走

2019-05-28 14:46

三鏡頭時代確定來臨 2019新iPhone特色還有哪些

2019-05-28 13:29

又搞低調 蘋果發表新款iPod touch 199美元起跳

2019-05-28 21:41

iPod Touch也回來了！蘋果悄悄上架有A10 Fusion晶片的多彩新機

2019-05-28 23:10

華為：已獲得全球42個5G商用合約

2019-05-28 16:24

宏碁、ZenFone 6等 奪COMPUTEX金質獎

2019-05-28 22:44

2019台北國際電腦展 聚焦人工智慧、5G等主題

2019-05-28 11:53

電腦展出新貨 英特爾推10奈米新處理器

2019-05-28 21:35

Computex／為創作者而生 宏碁全新品牌ConceptD搶眼有型

2019-05-29 00:26

COMPUTEX開幕 半導體大咖避談華為事件

2019-05-28 11:13

北京高層力挺 王岐山為巴基斯坦華為中心揭牌

2019-05-28 16:50

台北國際電腦展登場 聚焦5G人工智慧

2019-05-28 11:15

COMPUTEX登場 宏達電攜高通、中華電、NVIDIA展新應用

2019-05-28 17:39

隨美加入封殺華為？英國、加拿大、印度仍未定

2019-05-28 16:45

台北國際電腦展今登場 六大主題吸睛

2019-05-28 09:45

電腦展／童子賢：資通訊科技扮經濟成長「威力寶石」

2019-05-28 14:46

「雙A」拚人氣 比新比創意

2019-05-28 14:46

NCC挺5G 延長使用年限至20年、降低頻譜使用費

2019-05-28 16:36

紅米K20系列揭曉 紅米7A、紅米筆電同步亮相

2019-05-29 09:28

HP推出採用木質扶手設計的全新Envy系列筆電

2019-05-29 09:25

蘋果終於再次更新iPod touch 換上A10 Fusion處理器、256GB容量

2019-05-29 09:27

換上Ice Lake處理器規格、提昇操作體驗 Dell更新XPS系列筆電

2019-05-29 09:23

vPro技術將在Intel數據、5G網路應用產品扮演重要項目

2019-05-29 09:26

新款Alienware系列遊戲筆電換上全新設計 外觀更加美型

2019-05-29 09:24

Intel擴展更多運算應用 首度將Core i9規格加入vPro技術處理器

2019-05-29 09:34

Intel正式推出代號Ice Lake、10nm製程的第10代Core i系列處理器

2019-05-29 09:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top