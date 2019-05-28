三鏡頭時代確定來臨 2019新iPhone特色還有哪些

2019-05-28 13:29 聯合新聞網 綜合報導



國外YouTube頻道「EverythingApplePro」發佈了新影片，影片中揭露了幾項2019年新iPhone的功能特色和外觀設計。之前新iPhone設計圖曝光時被稱為史上最醜的三鏡頭設計似乎已成定局。

據傳蘋果確定會推出超廣角鏡頭，這表示iPhone的三鏡頭時代將於今年正式來臨。photo credit: YouTube: EverythingApplePro 分享 facebook

今年9月將會發佈的新iPhone目前暫以iPhone11命名，除了機身色系多元以及揚聲功能提升外，主要的特色集中在照相功能上。iPhone11 的主要特點將集中於下面幾點：

1.確定會有三鏡頭

蘋果確定會於今年在iPhone上加上超廣角鏡頭，所以三鏡頭是已經確定的設計。背板上的三個鏡頭分別會是：常規鏡頭、長鏡頭以及新的超廣角鏡頭。超廣角鏡頭的角度為120度且不具備防手震功能，預計2020年iPhone推出的新機型才會具備三鏡頭的防手震功能。

2019年新iPhone的臉部辨視範圍變大了，至於瀏海可能會變小，但還是會在。photo credit: YouTube: EverythingApplePro 分享 facebook

2.瀏海還是會在

新iPhone將提升臉部辨視的功能、加大掃描的範圍，新手機將可以用更多不同的角度解鎖手機，不用像目前只局限在以直視鏡頭的角度解鎖。臉部辨視元件所佔的面積可能會縮小一點，但還是會在原處，所以果迷們別指望「瀏海會消失」的傳說能成真了。

3.史上最強相機功能

回到相機部份，鏡頭突起的部份會縮小一點，但是鏡頭設計將會大幅佔據手機背板，比起iPhone X的鏡頭範圍約大了2.5倍。HDR功能的強化在此次被視為新iPhone的重點，蘋果意圖在照片品質上超越華為、三星和Google手機，新iPhone將著重在亮度和清晰度的加強。整體而言，新iPhone最大的特色在於蘋果意在把它的相機功能打造為史上最強。

4.更聰明的Siri

搭配iOS13，新iPhone的使用者經驗也會進一步的提升，這意味著智慧型手機變得更智慧，Siri理所當然的也會變得更聰明。