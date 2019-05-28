iPhone SE 2將於2020回歸 主打4.7吋小螢幕

2019-05-28 10:59 聯合新聞網 綜合報導



蘋果自2018年停售iPhone SE改主打其他更大、更新、更快的機型後，一直缺乏類似機種取代它在小尺寸、低價格智慧型手機市場上的地位，這讓iPhone SE將重回市場的傳聞一直不斷。如今再有消息傳出，iPhone SE 2將於2020回歸。

儘管手機規格不斷推陳出新，規格精巧的iPhone SE一直有死忠的支持者。photo credit: Pexels 分享 facebook

蘋果自2018年推出iPhone XR作為最便宜的機種，即使以舊機折價方案每支價格仍不脫兩萬上下，螢幕尺寸部份從2017年之後推出的手機就從5.8吋起跳，讓許多低價小尺寸手機的愛好者失去了選擇的空間。

有鑑於蘋果最近銷售成長衰退以及中美貿易戰的影響，蘋果需要開發中國之外的遠東市場，而這些地區消費者的需求主要也為小巧、實惠，這些正是目前蘋果機種中缺乏的，也促使iPhone SE的重新推出。

傳聞iPhone SE 2將延續iPhone 8的規格設計。photo credit: Ben Miller 分享 facebook

據「MacRumors」傳出的消息，巴克萊分析師( Blayne Curtis)和他的同事最近進行了一場亞洲行，和當地的蘋果供應商會面。他們和其中少數的供應商進行了iPhone SE 2的規格討論，準備於明年初發佈。外媒「INQUISITR」報導，傳聞中iPhone SE 2將使用A11 Bionic的處理器、配有2GB的記憶體，儲存空間則有64GB及256GB兩種規格。iPhone SE 2將延續iPhone 8的規格設計，以4.7吋的全螢幕尺寸搭配1200萬像素的後置鏡頭和700萬像素的前置鏡頭，加上指紋辨識。

整體上iPhone SE 2在功能較2016年推出的iPhone SE升級了許多，當年iPhone SE號稱功能最強大的4吋手機並在銷售上表現亮眼，明年蘋果是否能以iPhone SE 2再次帶動銷售熱潮，消費者和投資者都很期待。