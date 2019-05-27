紅米K20系列將包含搭載Snapdragon 730處理器規格

日前已經透露紅米K20系列外觀設計之後，相關消息更指出紅米K20將會成為第一款採用Qualcomm Snapdragon 730處理器的中國品牌手機產品，而紅米K20 Pro則會搭載Snapdragon 855處理器，另外也確認將首度在紅米品牌手機產品採用NFC功能。

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依照消息指出，預計在5月28日揭曉的紅米K20將會成為第一款採用Snapdragon 730處理器的中國品牌手機產品 (而首度宣布採用Snapdragon 730處理器的手機產品，則是三星日前推出的Galaxy A80)，而K20 Pro則預計採用Snapdragon 855處理器，並且加入支援27W電池快充技術。

而從紅米總經理盧偉冰透露說法，紅米K20系列將會是第一款支援NFC功能的紅米品牌手機，甚至將採用與iPhone XS相同的SN100系列NFC處理晶片，同樣由NXP提供，並且支援模擬大眾運輸工具票卡、門禁卡，並且支援模擬行動支付應用卡片，或是支援感應連動等功能，運作速度更提昇30%左右。

在先前消息中，紅米確認K20系列將會在5月28日於北京揭曉，預計採用無瀏海造型的全尺寸螢幕設計，並且導入小米第七代螢幕下指紋辨識技術，標榜指紋辨識區塊增加15%、特殊場景成功率提昇30%，同時螢幕也將採用極窄邊框設計，藉此讓顯示佔比提昇。

另外，手機將會採用三鏡頭設計，其中預期包含4800萬畫素廣角鏡頭，以及包含超廣角在內規格的鏡頭，總計採用三鏡頭模組設計，而背蓋邊緣將以曲面線條呈現，並且搭配特殊反射光澤，同時紅米品牌標示也將標示在背蓋居中位置。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》