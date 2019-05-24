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鎖定更低價位帶的OPPO K3揭曉 鋼彈聯名款閃充行動電源同步亮相

2019-05-24 09:41楊又肇

先前已經有預告的OPPO K3平價款手機，稍早正式在北京揭曉，並且同步推出與鋼彈聯名推出的雙向20W VOOC閃充行動電源

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就OPPO K3整體設計，基本上採用與Realme X相同的升降視訊鏡頭設計，而背蓋設計則貼近先前推出的OPPO Reno，配色部分則將推出墨綠、白，以及漸變藍紫三款配色。

硬體方面，將會採用Qualcomm Snapdragon 710處理器，配置6GB或8GB記憶體，以及64GB、128GB或256GB儲存容量，而螢幕規格則採用6.5吋Full HD+ AMOLED面板設計，並且搭載螢幕下指紋辨識功能，內建電池容量為3765mAh，支援最高20W快充的VOOC 3.0充電技術，另外也保留3.5mm耳機孔，支援杜比全景聲技術。

相機部分則搭載1600萬畫素視訊鏡頭，主相機則分別搭載1600畫素廣角鏡頭與200萬畫素景深鏡頭，至於升降鏡頭使用壽命同樣標榜為20萬次使用次數。

建議售價部分，OPPO K3依照規格分別為人民幣1599元、1899元與2299元，預計從即日起開放中國市場預購。

除了公布OPPO K3售價，OPPO稍早也同步宣布推出鋼彈聯名款雙向20W VOOC閃充行動電源，其中同樣採用支援最高20W快充的VOOC 3.0充電技術，另外也推出採用支援雙向50W快充的SuperVOOC行動電源，以及同樣以SuperVOOC技術打造的車充配件。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

OPPO手機行動電源

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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