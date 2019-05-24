紅米提前揭曉K20系列旗艦手機正面與背面設計

紅米品牌首款旗艦手機K20系列證實將在5月28日下午2點揭曉，並且標榜此款手機將成為「旗艦殺手」之後，稍早更接連釋出K20系列手機正面外觀與背面設計。

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其中，可以確認K20將採用無瀏海造型的全尺寸螢幕設計，並且預計採用小米第七代螢幕下指紋辨識技術，標榜指紋辨識區塊增加15%、特殊場景成功率提昇30%，同時螢幕也將採用極窄邊框設計，藉此讓顯示佔比提昇。

而從另一張背面外觀圖像內容，顯示K20系列手機將會採用三鏡頭設計，其中預期包含4800萬畫素廣角鏡頭，以及包含超廣角在內規格的鏡頭，總計採用三鏡頭模組設計，而背蓋邊緣將以曲面線條呈現，並且搭配特殊反射光澤，同時紅米品牌標示也將標示在背蓋居中位置。

其他硬體規格則包含採用Qualcomm Snapdragon 855處理器，以及4組像素合併拍攝技術，而電池容量則為4000mAh，更同時保留3.5mm耳機孔，並且搭載NFC功能。

至於K20系列預期將會區分標準版K20，以及高階版K20 Pro，兩者之間將會以哪些規格差異作區隔，目前還無法確認。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》