親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
各大廠封殺華為
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

三星預計6月推出多款Galaxy A系列手機，攻打中高階市場

2019-05-23 23:34楊又肇

日前揭曉結合可翻轉鏡頭設計的中高階手機Galaxy A80，並且確定將會引進台灣市場銷售消息後，三星稍早在台宣布此款手機將於6月底引進台灣市場，分別推出極鏡黑、極鏡銀與極鏡金三款配色，但尚未供具體售價。另外，三星也確認將會在6月初推出炫紫黑、炫冰藍設計的Galaxy A60，建議售價為新台幣11990元，而預計在6月中則會引進採電光黑、電光藍配色的Galaxy A40s，建議售價為新台幣9490元。

分享

依照三星目前在Galaxy A系列機種發展策略，主要會作為市場主打機種，並且會將諸多新技術優先放在Galaxy A系列產品，例如今年螢幕開孔形式，以及更多鏡頭模組應用，都是先在Galaxy A系列機種導入，其後才會應用在旗艦手機產品，藉由與過往相反的操作模式，讓更多使用者可以透過Galaxy A系列手機享有旗艦手機也會搭載功能或設計。

而在日前接連引進Galaxy A8s、Galaxy A30、Galaxy A50均有不錯銷售表現，配合今年上半年推出的旗艦手機Galaxy S10系列，更是讓三星於台灣Android平台手機市場穩坐龍頭地位，同時更在過去6個月持續維持成長表現，甚至在銷售排名前10位的中階手機產品，至少有3款來自三星，就連去年推出的Galaxy A7、Galaxy A9也有相當銷售表現。

分享

此次在台宣布上市消息的Galaxy A80、Galaxy A60與Galaxy A40s，則預期是三星持續攻佔中高階市場全新「武器」，在銜接下半年新機推出之前的空檔，作為填補市場需求的產品陣容。

同時，三星也透露未來Galaxy A系列命名方式，將會以尾數更新方式代表推行年份，而若尾數末端加上「s」字樣，則代表相同機種改款設計，藉此讓使用者更容易區隔產品差異。

Galaxy A80：

Galaxy A80採用特殊升降翻轉鏡頭模組，讓使用者能直接以主鏡頭當做視訊鏡頭使用，而三鏡頭模組分別以4800萬畫素、f/2.0圈廣角鏡頭，搭配800萬畫素、f/2.2光圈與123°超廣角鏡頭，以及ToF 3D景深鏡頭構成，螢幕則採用顯示佔比達93%的6.7吋20:9 FullHD+ OLED面板打造，至於接聽電話會使用到的聽筒部分，三星則是採用磁振原理透過螢幕面板產生聲音，進而可以將傳統擴音元件佔據空間省卻，而螢幕下緣自然也採用光學式指紋辨識設計。

處理器則預期採用三星自有Exynos處理器，但目前僅確認搭載2.2GHz雙核+1.7GHz六核構成的八核心設計，另外則搭載8GB記憶體與128GB儲存容量，另外也配置支援25閃充設計的3700mAh電池容量，嗯別推出極鏡黑、極鏡銀與極鏡金三款配色。

分享

分享

分享

分享

Galaxy A60：

採用6.3吋PLS TFT O極限全螢幕設計的Galaxy A60，則是採用Qualcomm八核心處理器、6GB記憶體與128GB儲存容量，而電池容量則為3500mAh、支援快充設計，並且搭載3200萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素的123°超廣角鏡頭與500萬畫素景深鏡頭構成的三鏡頭模組，視訊鏡頭則為1600萬畫素。

指紋辨識則採背面配置設計，本身也支援人臉辨識認證，預計在6月初推出炫紫黑、炫冰藍兩款配色，建議售價為新台幣11990元。

分享

Galaxy A40s：

台灣引進的Galaxy A40s，相較先前在歐洲市場推行的Galaxy A40採用更大的6.4吋V極限全螢幕，並且配置三星自有Exynos八核心處理器，搭載6GB記憶體與64GB儲存容量，本身則搭載5000mAh電池電量，同樣支援快充設計。

相機規格方面，Galaxy A40s分別採用1300萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素的123°超廣角鏡頭與500萬畫素景深鏡頭構成的三鏡頭模組，視訊鏡頭同樣為1600萬畫素。

Galaxy A40s分別推出電光黑、電光藍兩款配色，建議售價為新台幣9490元，預計6月中旬推出。

分享

佔中

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

Google手機相機技術不藏私！工程師曝「2大原因」

2019-05-23 15:26

訪談／Google Camera怎麼拍出極端夜景影像？ 藉由人工智慧與硬體加持

2019-05-23 23:34

刺激更多銷量 三星計畫在Galaxy S10增加全新「主教紅」配色

2019-05-23 09:37

不受美國禁令影響 榮耀揭曉Honor 20系列機種

2019-05-23 09:35

Sony Mobile未來手機布局將以台灣、香港、日本與歐洲為重心

2019-05-23 09:25

主打不綁約 星電信業者搶進台灣

2019-05-23 00:32

iPad mini有感升級！3C達人看好4亮點勝iPad Air

2019-05-22 17:00

全台3地最常打雷 防雷擊手機別放這裡

2019-05-22 16:18

大陸愛國情緒高漲 陸果粉改用華為挺國貨

2019-05-22 14:23

4G又有免費好康 新加坡電信商打什麼算盤

2019-05-22 09:55

新加坡星圓通訊進軍台灣電信市場 推免費4G吃到飽活動

2019-05-22 09:36

美國司法部不願批准 T-Mobile、Sprint合併可能會再延期

2019-05-22 08:56

新iPhone模型圖再曝光 三款售價預測出爐

2019-05-21 16:35

三星Note 10外型設計大改版？前後鏡頭位置大風吹

2019-05-21 15:34

雷軍：小米將進行國際市場戰略升級布局

2019-05-21 10:15

Pixel 3a推出之後 Google默默關閉客製化保護殼Live Case銷售服務

2019-05-21 08:55

K20系列手機即將亮相 紅米確認將於5/28揭曉「旗艦殺手」

2019-05-21 08:53

LINE也開始玩「限時動態」 iOS用戶終於能用手機直接送貼圖

2019-05-20 11:26

Intel曾經提出極窄邊框、可拍攝360度環景影像的多鏡頭手機設計

2019-05-20 09:19

聯想對外展示Motorola螢幕可凹折手機設計 其實是他人創作影片…

2019-05-20 09:16

三星與日本行動電信商碰面 擬攜手布局5G網路

2019-05-19 16:04

紅米Note 7S即將揭曉 還有多款新機準備揭曉

2019-05-19 14:58

首波應用在Motorola新機 三星揭曉Exynos 9609處理器細節

2019-05-19 14:58

OPPO獲得結合升降與翻轉形式的鏡頭模組設計專利

2019-05-19 14:58

Sony再次於日本市場推行小尺寸手機 提供恰到好處設計的Xperia Ace

2019-05-18 13:31

iPhone更暖色了？蘋果新機將推這六色 薰衣草色、綠色入列

2019-05-17 13:17

ZenFone 6亮相 翻轉鏡頭吸睛

2019-05-17 11:59

動手玩／華碩首款鏡頭可翻轉手機 ZenFone 6挑戰不一樣的拍攝視角

2019-05-17 11:57

華碩正式揭曉 鏡頭可180上掀翻轉使用的ZenFone 6

2019-05-17 11:57

華碩ZenFone 6自訂角度翻轉鏡頭超狂！超大電量讓你拍不停

2019-05-17 11:49

蘋果自有5G連網數據晶片 可能要等到2025年才可能問世

2019-05-17 09:57

認同「不妥協」理念，一加手機宣布將由小勞勃道尼擔任品牌推廣大使

2019-05-17 09:35

聯想公布以Motorola品牌打造的螢幕可凹折手機設計

2019-05-17 09:33

韓聯社指稱Galaxy Fold最快將會在6月重新進入市場銷售

2019-05-17 09:27

華碩新款入門手機ZenFone Live L2在台上市

2019-05-17 09:27

台灣之星推299不限速上網、網內通話吃到飽

2019-05-16 14:47

全球Q1智慧手機生產排名 蘋果滑落至第三

2019-05-16 14:08

亞馬遜主管透露公司將再次推行手機產品 同樣鎖定特定應用市場

2019-05-16 07:56

採用21:9顯示比例螢幕的Motorola新機One Vision確定推出

2019-05-16 07:47
看更多

熱門文章

華為四面楚歌？ 日本Panasonic、英ARM均中止合作

2019-05-23 08:56

東芝宣布暫停出貨給華為 預料包含半導體

2019-05-23 16:06

傳Arm也準備依美國政府指示 暫停與華為合作授權

2019-05-23 09:31

華為將推自創系統？高管坦言：沒辦法...被逼上梁山

2019-05-23 10:00

松下中國官網否認「斷供」 華為：感謝！

2019-05-23 14:42

華為：美國霸凌 歐洲幫幫忙

2019-05-23 11:45

傳華為30日發布麒麟新款處理器 首發機型6月登場

2019-05-23 16:23

影／美禁令雙重絞殺 華為海外市場四面楚歌

2019-05-23 13:55

東芝恢復對華為出貨供應 未發現產品含有美國製品

2019-05-23 19:04

Google中止服務華為手機恐淪廢鐵 亞洲店家拒收

2019-05-23 19:23

路透調查：88%日企5G無意用華為 首選國內廠商

2019-05-23 09:36

Sony在新款Extra Bass系列全罩耳機加入降噪功能

2019-05-23 09:43

華為再陷風波 美新創公司控竊取商業機密

2019-05-23 15:48

Google手機相機技術不藏私！工程師曝「2大原因」

2019-05-23 15:26

逼上梁山！華為自有系統 最快今秋面世

2019-05-23 16:10

觀察站／沒有安卓 華為5G路難行

2019-05-23 14:42

日本Panasonic不再供應零件給華為 電信商停賣華為手機

2019-05-23 13:36

華為若推自家系統 台灣消費者恐不買單

2019-05-23 13:23

華為事件延燒 沈榮津：手機、網通市場短期會比較亂

2019-05-23 09:34

Sony Mobile未來手機布局將以台灣、香港、日本與歐洲為重心

2019-05-23 09:25

韓媒報導：傳美國遊說南韓 拒用華為產品

2019-05-23 13:46

法院裁決高通必須合理提供技術授權 不得拒絕對手或簽獨家供應

2019-05-23 09:35

不受美國禁令影響 榮耀揭曉Honor 20系列機種

2019-05-23 09:35

FINAL FANTASY VII重製版以分片形式銷售 E3 2019之後開放PS+用戶試玩

2019-05-23 09:42

排「華」再開槍！日本通信商延售新機

2019-05-23 17:17

刺激更多銷量 三星計畫在Galaxy S10增加全新「主教紅」配色

2019-05-23 09:37

Elon Musk透露多款Unity、Unreal Engine打造遊戲將「移植」到Tesla車款

2019-05-23 09:39

華為事件 沈榮津：手機、網通市場短期比較亂

2019-05-23 14:42

中華電台灣大不賣華為新機型 電商momo採觀望態度

2019-05-23 16:43

美駐菲大使：華為禁令 菲國將做正確決定

2019-05-23 19:17

Computex秀新品／微星電競螢幕 導入臉部辨識

2019-05-23 14:42

Computex秀新品／威剛XPG體驗艙 體驗飆速快感

2019-05-23 14:42

訪談／Google Camera怎麼拍出極端夜景影像？ 藉由人工智慧與硬體加持

2019-05-23 23:34

Google秀秘密武器 把單鏡頭當多鏡頭用！

2019-05-23 20:18

三星預計6月推出多款Galaxy A系列手機，攻打中高階市場

2019-05-23 23:34

MIC談語音助理發展 將轉向可離線服務

2019-05-23 19:56

太依賴美晶片 大陸科技業弱點

2019-05-23 00:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top