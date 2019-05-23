三星預計6月推出多款Galaxy A系列手機，攻打中高階市場

日前揭曉結合可翻轉鏡頭設計的中高階手機Galaxy A80，並且確定將會引進台灣市場銷售消息後，三星稍早在台宣布此款手機將於6月底引進台灣市場，分別推出極鏡黑、極鏡銀與極鏡金三款配色，但尚未供具體售價。另外，三星也確認將會在6月初推出炫紫黑、炫冰藍設計的Galaxy A60，建議售價為新台幣11990元，而預計在6月中則會引進採電光黑、電光藍配色的Galaxy A40s，建議售價為新台幣9490元。

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依照三星目前在Galaxy A系列機種發展策略，主要會作為市場主打機種，並且會將諸多新技術優先放在Galaxy A系列產品，例如今年螢幕開孔形式，以及更多鏡頭模組應用，都是先在Galaxy A系列機種導入，其後才會應用在旗艦手機產品，藉由與過往相反的操作模式，讓更多使用者可以透過Galaxy A系列手機享有旗艦手機也會搭載功能或設計。

而在日前接連引進Galaxy A8s、Galaxy A30、Galaxy A50均有不錯銷售表現，配合今年上半年推出的旗艦手機Galaxy S10系列，更是讓三星於台灣Android平台手機市場穩坐龍頭地位，同時更在過去6個月持續維持成長表現，甚至在銷售排名前10位的中階手機產品，至少有3款來自三星，就連去年推出的Galaxy A7、Galaxy A9也有相當銷售表現。

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此次在台宣布上市消息的Galaxy A80、Galaxy A60與Galaxy A40s，則預期是三星持續攻佔中高階市場全新「武器」，在銜接下半年新機推出之前的空檔，作為填補市場需求的產品陣容。

同時，三星也透露未來Galaxy A系列命名方式，將會以尾數更新方式代表推行年份，而若尾數末端加上「s」字樣，則代表相同機種改款設計，藉此讓使用者更容易區隔產品差異。

Galaxy A80：

Galaxy A80採用特殊升降翻轉鏡頭模組，讓使用者能直接以主鏡頭當做視訊鏡頭使用，而三鏡頭模組分別以4800萬畫素、f/2.0圈廣角鏡頭，搭配800萬畫素、f/2.2光圈與123°超廣角鏡頭，以及ToF 3D景深鏡頭構成，螢幕則採用顯示佔比達93%的6.7吋20:9 FullHD+ OLED面板打造，至於接聽電話會使用到的聽筒部分，三星則是採用磁振原理透過螢幕面板產生聲音，進而可以將傳統擴音元件佔據空間省卻，而螢幕下緣自然也採用光學式指紋辨識設計。

處理器則預期採用三星自有Exynos處理器，但目前僅確認搭載2.2GHz雙核+1.7GHz六核構成的八核心設計，另外則搭載8GB記憶體與128GB儲存容量，另外也配置支援25閃充設計的3700mAh電池容量，嗯別推出極鏡黑、極鏡銀與極鏡金三款配色。

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Galaxy A60：

採用6.3吋PLS TFT O極限全螢幕設計的Galaxy A60，則是採用Qualcomm八核心處理器、6GB記憶體與128GB儲存容量，而電池容量則為3500mAh、支援快充設計，並且搭載3200萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素的123°超廣角鏡頭與500萬畫素景深鏡頭構成的三鏡頭模組，視訊鏡頭則為1600萬畫素。

指紋辨識則採背面配置設計，本身也支援人臉辨識認證，預計在6月初推出炫紫黑、炫冰藍兩款配色，建議售價為新台幣11990元。

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Galaxy A40s：

台灣引進的Galaxy A40s，相較先前在歐洲市場推行的Galaxy A40採用更大的6.4吋V極限全螢幕，並且配置三星自有Exynos八核心處理器，搭載6GB記憶體與64GB儲存容量，本身則搭載5000mAh電池電量，同樣支援快充設計。

相機規格方面，Galaxy A40s分別採用1300萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素的123°超廣角鏡頭與500萬畫素景深鏡頭構成的三鏡頭模組，視訊鏡頭同樣為1600萬畫素。

Galaxy A40s分別推出電光黑、電光藍兩款配色，建議售價為新台幣9490元，預計6月中旬推出。