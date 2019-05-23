親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
各大廠封殺華為
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

訪談／Google Camera怎麼拍出極端夜景影像？ 藉由人工智慧與硬體加持

2019-05-23 23:34楊又肇

2017年提出以人工智慧技術讓手機相機可輕易拍攝夜間影像細節，並且大幅降低雜訊生成比例，讓當年推出的Pixel 2相機能有更好影像拍攝表現，並且進一步在去年推出的Pixel 3加入以人工智慧運算打造的高解析變焦與夜視拍攝功能

在此次台灣活動中，曾經創造Google Maps街景服務、Google圖書書籍掃瞄器，同時也曾負責帶領Jump光場相機計畫的Marc Lavoy，針對Pixel 3系列手機搭載的拍功能進一步作解析。

分享

依照Marc Lavoy的說法，Google Camera的設計雖然有不少比例是在軟體運算，但其實也有不少比例會建立在硬體配合之上，例如藉由雙像素對焦 (Dual Pixel)、光學防震、相機基本設計，甚至藉由VPU進行運算加速，不過更大重點還是建立在軟體運算、人工智慧等應用，藉此讓使用者能透過手機拍出滿意的影像呈現結果。

若從使用者透過手機相機取景拍攝預期需求來看，通常會希望在預設模式中，透過單次啟動快門過程即可在最短時間拍出令人滿意的照片，但其中必須解決複雜的快門速度、光圈、曝光值，以及是否產生晃動等影響，背後涉及相當複雜的運算，同時必須在150毫秒內完成拍攝，並且在5秒內完成照片儲存，其實會面臨困難挑戰。

帶領Google Camera功能研發的Google傑出工程師Marc Lavo...
帶領Google Camera功能研發的Google傑出工程師Marc Lavoy
分享

以Google的作法，則是從軟體運算與人工智慧技術著手，除了持續透過大量照片數據進行學習，讓系統認知什麼是「好看」照片，藉此讓相機預設拍攝模式即可記錄正確色彩、曝光且清晰影像，並且透過15fps拍攝速度記錄多張影像，透過疊圖方式合併成為單張最佳影像結果。

而在Pixel 3搭載的高解析變焦功能，其實就是藉由人工智慧與感光元件上的像素接合應用，讓系統能透過機器學習判斷影像放大後的細節，藉此達成清晰的數位放大效果，而不會出現一般數位放大可能伴隨的格放現象。

雖然從上述說明看起來可以簡單完成，但依然要配合硬體端設計，例如透過數位成像用的感光元件內RGGB拜耳陣列結構，系統會藉由高速連拍過程中記錄影像各個畫素間的位移偏差，並且透過機器學習方式判斷放大過程中應填補像素顏色，進而在數位放大情況下填補失真細節，藉此讓數位放大等同2倍光學變焦效果。

在夜視拍攝功能部分，則是藉由與Intel合作的Pixel Visual Core獨立影像運算元件縮短HDR+處理時間，讓Pixel 3在短時間內完成一般相機難以達成的極限夜間拍攝效果。不過，Marc Lavoy說明Pixel Visual Core獨立影像運算元件主要作用在於縮短HDR+處理時間，因此在Pixel 3a上的夜視拍攝功能整體處理時間會比Pixel 3長一些，但實際運作並沒有太大差異。

至於確認夜視功能即便沒有Pixel Visual Core獨立影像運算元件輔助運算也能在Pixel 3a使用，是否意味Google也會將Google Camera內的夜視拍攝等功能開放給其他廠商使用，或是應用在AR、影像識別、機器學習等領域？就Marc Lavoy表示，確實有其可能性，但目前暫時還沒有此類計畫，但透露或許有機會會將夜視等拍攝功能應用在動態攝影，而非僅聚焦在靜態影像拍攝。

另外，對於透過手機拍攝產生影像，與傳統相機拍攝形成影像的差異，是否造成認知理解上的落差，導致人們對於影像表現結果產生不同需求，就Marc Lavoy看法則認為人眼對於影像原本就會有一定認知想像，對於色彩鮮豔、清晰影像原本就會有更高接受度，因此會持續讓Google Camera可以拍出等同人眼所見影像，甚至可以呈現更多影像細節。

但對於目前Pixel仍堅持使用單一鏡頭，藉此凸顯以軟體搭配硬體方式創造拍攝可能性，現階段暫時還沒有增加額外鏡頭的想法，因此暫時也還無法藉由軟體方式完成廣角拍攝，僅在Pixel 3的視訊鏡頭採用雙鏡頭設計，以利使用者拍攝廣角自拍影像。

HDR+是Google Camera重要功能之一，並且可應用在各類拍攝需求
HDR+是Google Camera重要功能之一，並且可應用在各類拍攝需求
分享

應用機器學習的人工智慧技術也是Google Camera重點之一
應用機器學習的人工智慧技術也是Google Camera重點之一
分享

雙像素對焦技術不僅可用於提昇拍攝快門速度，同時也能應用在景深判斷等拍攝需求
雙像素對焦技術不僅可用於提昇拍攝快門速度，同時也能應用在景深判斷等拍攝需求
分享

夜景拍攝功能成為Pixel 3、Pixel 3a主打功能，讓使用者能輕易拍出極度...
夜景拍攝功能成為Pixel 3、Pixel 3a主打功能，讓使用者能輕易拍出極度夜景環境中的影像內容
分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

機器學習拜耳

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

Google手機相機技術不藏私！工程師曝「2大原因」

2019-05-23 15:26

三星預計6月推出多款Galaxy A系列手機，攻打中高階市場

2019-05-23 23:34

刺激更多銷量 三星計畫在Galaxy S10增加全新「主教紅」配色

2019-05-23 09:37

不受美國禁令影響 榮耀揭曉Honor 20系列機種

2019-05-23 09:35

Sony Mobile未來手機布局將以台灣、香港、日本與歐洲為重心

2019-05-23 09:25

主打不綁約 星電信業者搶進台灣

2019-05-23 00:32

iPad mini有感升級！3C達人看好4亮點勝iPad Air

2019-05-22 17:00

全台3地最常打雷 防雷擊手機別放這裡

2019-05-22 16:18

大陸愛國情緒高漲 陸果粉改用華為挺國貨

2019-05-22 14:23

4G又有免費好康 新加坡電信商打什麼算盤

2019-05-22 09:55

新加坡星圓通訊進軍台灣電信市場 推免費4G吃到飽活動

2019-05-22 09:36

美國司法部不願批准 T-Mobile、Sprint合併可能會再延期

2019-05-22 08:56

新iPhone模型圖再曝光 三款售價預測出爐

2019-05-21 16:35

三星Note 10外型設計大改版？前後鏡頭位置大風吹

2019-05-21 15:34

雷軍：小米將進行國際市場戰略升級布局

2019-05-21 10:15

Pixel 3a推出之後 Google默默關閉客製化保護殼Live Case銷售服務

2019-05-21 08:55

K20系列手機即將亮相 紅米確認將於5/28揭曉「旗艦殺手」

2019-05-21 08:53

LINE也開始玩「限時動態」 iOS用戶終於能用手機直接送貼圖

2019-05-20 11:26

Intel曾經提出極窄邊框、可拍攝360度環景影像的多鏡頭手機設計

2019-05-20 09:19

聯想對外展示Motorola螢幕可凹折手機設計 其實是他人創作影片…

2019-05-20 09:16

三星與日本行動電信商碰面 擬攜手布局5G網路

2019-05-19 16:04

紅米Note 7S即將揭曉 還有多款新機準備揭曉

2019-05-19 14:58

首波應用在Motorola新機 三星揭曉Exynos 9609處理器細節

2019-05-19 14:58

OPPO獲得結合升降與翻轉形式的鏡頭模組設計專利

2019-05-19 14:58

Sony再次於日本市場推行小尺寸手機 提供恰到好處設計的Xperia Ace

2019-05-18 13:31

iPhone更暖色了？蘋果新機將推這六色 薰衣草色、綠色入列

2019-05-17 13:17

ZenFone 6亮相 翻轉鏡頭吸睛

2019-05-17 11:59

動手玩／華碩首款鏡頭可翻轉手機 ZenFone 6挑戰不一樣的拍攝視角

2019-05-17 11:57

華碩正式揭曉 鏡頭可180上掀翻轉使用的ZenFone 6

2019-05-17 11:57

華碩ZenFone 6自訂角度翻轉鏡頭超狂！超大電量讓你拍不停

2019-05-17 11:49

蘋果自有5G連網數據晶片 可能要等到2025年才可能問世

2019-05-17 09:57

認同「不妥協」理念，一加手機宣布將由小勞勃道尼擔任品牌推廣大使

2019-05-17 09:35

聯想公布以Motorola品牌打造的螢幕可凹折手機設計

2019-05-17 09:33

韓聯社指稱Galaxy Fold最快將會在6月重新進入市場銷售

2019-05-17 09:27

華碩新款入門手機ZenFone Live L2在台上市

2019-05-17 09:27

台灣之星推299不限速上網、網內通話吃到飽

2019-05-16 14:47

全球Q1智慧手機生產排名 蘋果滑落至第三

2019-05-16 14:08

亞馬遜主管透露公司將再次推行手機產品 同樣鎖定特定應用市場

2019-05-16 07:56

採用21:9顯示比例螢幕的Motorola新機One Vision確定推出

2019-05-16 07:47
看更多

熱門文章

華為四面楚歌？ 日本Panasonic、英ARM均中止合作

2019-05-23 08:56

東芝宣布暫停出貨給華為 預料包含半導體

2019-05-23 16:06

傳Arm也準備依美國政府指示 暫停與華為合作授權

2019-05-23 09:31

華為將推自創系統？高管坦言：沒辦法...被逼上梁山

2019-05-23 10:00

松下中國官網否認「斷供」 華為：感謝！

2019-05-23 14:42

華為：美國霸凌 歐洲幫幫忙

2019-05-23 11:45

傳華為30日發布麒麟新款處理器 首發機型6月登場

2019-05-23 16:23

影／美禁令雙重絞殺 華為海外市場四面楚歌

2019-05-23 13:55

東芝恢復對華為出貨供應 未發現產品含有美國製品

2019-05-23 19:04

Google中止服務華為手機恐淪廢鐵 亞洲店家拒收

2019-05-23 19:23

路透調查：88%日企5G無意用華為 首選國內廠商

2019-05-23 09:36

Sony在新款Extra Bass系列全罩耳機加入降噪功能

2019-05-23 09:43

華為再陷風波 美新創公司控竊取商業機密

2019-05-23 15:48

Google手機相機技術不藏私！工程師曝「2大原因」

2019-05-23 15:26

逼上梁山！華為自有系統 最快今秋面世

2019-05-23 16:10

觀察站／沒有安卓 華為5G路難行

2019-05-23 14:42

日本Panasonic不再供應零件給華為 電信商停賣華為手機

2019-05-23 13:36

華為若推自家系統 台灣消費者恐不買單

2019-05-23 13:23

華為事件延燒 沈榮津：手機、網通市場短期會比較亂

2019-05-23 09:34

Sony Mobile未來手機布局將以台灣、香港、日本與歐洲為重心

2019-05-23 09:25

韓媒報導：傳美國遊說南韓 拒用華為產品

2019-05-23 13:46

法院裁決高通必須合理提供技術授權 不得拒絕對手或簽獨家供應

2019-05-23 09:35

不受美國禁令影響 榮耀揭曉Honor 20系列機種

2019-05-23 09:35

FINAL FANTASY VII重製版以分片形式銷售 E3 2019之後開放PS+用戶試玩

2019-05-23 09:42

排「華」再開槍！日本通信商延售新機

2019-05-23 17:17

刺激更多銷量 三星計畫在Galaxy S10增加全新「主教紅」配色

2019-05-23 09:37

Elon Musk透露多款Unity、Unreal Engine打造遊戲將「移植」到Tesla車款

2019-05-23 09:39

華為事件 沈榮津：手機、網通市場短期比較亂

2019-05-23 14:42

中華電台灣大不賣華為新機型 電商momo採觀望態度

2019-05-23 16:43

美駐菲大使：華為禁令 菲國將做正確決定

2019-05-23 19:17

Computex秀新品／微星電競螢幕 導入臉部辨識

2019-05-23 14:42

Computex秀新品／威剛XPG體驗艙 體驗飆速快感

2019-05-23 14:42

訪談／Google Camera怎麼拍出極端夜景影像？ 藉由人工智慧與硬體加持

2019-05-23 23:34

Google秀秘密武器 把單鏡頭當多鏡頭用！

2019-05-23 20:18

三星預計6月推出多款Galaxy A系列手機，攻打中高階市場

2019-05-23 23:34

MIC談語音助理發展 將轉向可離線服務

2019-05-23 19:56

太依賴美晶片 大陸科技業弱點

2019-05-23 00:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top