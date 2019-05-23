Sony Mobile未來手機布局將以台灣、香港、日本與歐洲為重心

日前傳出Sony Mobile市場發展策略將面臨調整，而在不久前證實關閉中國境內產線，並且聚焦主要市場之後，Sony在稍早舉辦的投資者關係日除了透露PlayStation業務日後發展，更具體說明Sony Mobile產品未來發展規劃。

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其中，Sony Mobile未來著重發展地區將包含日本、香港、台灣，以及歐洲市場，其中英國地區將會併入Sony Mobile的歐洲市場範圍，並且將以瑞典作為新通訊技術研發、新事業發展據點，而日本總部方面則會削減設計外包比例，同時部分間接機能將由Sony部門接管。

至於中國地區不僅確定關閉境內產線，同時也取消與中國在地電信業者合作銷售模式，相同情況也發生在美國市場，加上包含非洲、中東、澳洲、東南亞、韓國、加拿大、俄羅斯，以及南美洲地區將不再是Sony Mobile重點發展市場，但如果當地市場有需求，依然可以透過線上訂購，或是藉由代理商、電信業者管道購機，只是可能無法獲得Sony Mobile較完整產品服務。

但以整體來看，Sony Mobile未來依然會持續推行手機產品，並不會像市場預期退離手機業務發展，只是會像先前說明更專注在特定市場，同時不會以追求銷售數量為重點。

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而配合預期2020年4月之後可恢復獲利 (或是讓虧損縮到最小)的目標，Sony Mobile仍有可能進一步退離上述國家地區發展，藉此縮減虧損與支出比例。

在接下來即將在市場銷售年度旗艦手機Xperia 1，Sony Mobile也透露未來將會持續著重大尺寸螢幕，以及個人娛樂沉浸體驗發展，另外也如MWC 2019說明將會持續融合5G連網技術應用，並且落實在影像、聲音與內容製作等感受，並且將融合Sony集團旗下技術創造更多沉浸體驗內容。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》