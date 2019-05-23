不受美國禁令影響 榮耀揭曉Honor 20系列機種

雖然近期因為美國政府禁令，同時也傳出諸多廠商暫停合作，華為仍維持原訂計畫在英國揭曉榮耀品牌新機－Honor 20及Honor 20 Pro，兩款新機也均採用Kirin 980處理器規格，其中更在Honor 20 Pro搭載四鏡頭主相機模組。

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Honor 20與Honor 20 Pro其實十分相似，兩者均採用6.26吋Full HD+解析度LCD螢幕，並且搭載配置3200萬畫素視訊鏡頭的螢幕開孔設計，但Honor 20 Pro採用4800萬畫素、Sony IMX586感光元件、兼具光學與電子防震設計的廣角鏡頭，以及800萬畫素、同樣具備光學防震設計的長焦鏡頭，搭配之下可讓最遠對焦距離可達30倍數位放大效果，並且配置117°拍攝角度的1600萬畫素超廣角鏡頭。

而為了對應更快拍攝速度與景深控制，Honor 20 Pro額外搭載一組200萬畫素微距鏡頭作為對焦輔助用途，同時也能讓相機對應4公分近拍效果。

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至於Honor 20則僅配置4800萬畫素、f/1.8光圈廣角鏡頭，但未搭載光學防震設計，並且配置200萬畫素鏡頭，以及1600萬畫素長焦鏡頭，至於在Honor 20 Pro出現的長焦鏡頭，則在Honor 20以景深感測元件取代。

其他部分，Honor 20分別配置6GB記憶體與128GB儲存容量起跳規格，配置3750mAh電池容量，而Honor 20 Pro則配置8GB記憶體與256GB儲存容量起跳規格，電池容量則達4000mAh。至於指紋辨識器均採用與電源按鍵整合設計，同樣也支援臉部識別解鎖，並且均搭載22.5 SuperCharge電池快充功能。

建議售價部分，Honor 20將從500歐元起跳，Honor 20 Pro則會從600歐元起跳，之後也預期會在中國市場開放預訂。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》