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iPad mini有感升級！3C達人看好4亮點勝iPad Air

2019-05-22 17:00中央社 台北22日電

蘋果全新7.9吋iPad mini在台灣開賣，3C達人評測發現，螢幕採用全平面貼...
蘋果全新7.9吋iPad mini在台灣開賣，3C達人評測發現，螢幕採用全平面貼合技術，使用時不容易反光，亮度也比前一代提高，算是很有感的升級。中央社
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蘋果公司（Apple）3月發表的iPad Air、iPad mini已在台開賣，3C達人評測發現，7.9吋iPad mini尺寸較小，仍有4大亮點，包括方便攜帶、效能強、電池續航力長、螢幕夠水準，預期會比iPad Air更受歡迎。

3C達人Tim哥接受中央社記者採訪表示，iPad mini是iPad系列最小台的產品，對於長輩和女性用戶而言，攜帶上比較方便，尤其螢幕採用全平面貼合技術，使用時不容易反光，亮度也比前一代提高，雖然外觀大小與前一代相同，但是升級的規格會讓消費者很有感。

Tim哥說，新款iPad mini配備A12仿生晶片，與iPhone XS系列相同，效能拿來玩遊戲也很夠用，而且螢幕比一般電競手機更大；還有iPad mini電池續航力可長達10小時，用一天綽綽有餘，也是亮點之一。

不過，他也點出新款iPad mini可改進之處，例如搭配的是第一代Apple Pencil觸控筆，有點可惜；而且也不能搭配蘋果推出的聰穎鍵盤，打字稍嫌不便。

至於新款iPad Air，Tim哥建議消費者不妨考慮2018年推出的9.7吋iPad，兩款產品同樣支援ApplePencil觸控筆，主要差別在於2018年版iPad採用較舊的A10 Fusion晶片，但兩者價差卻高達6000元。

由於小平板對於長輩和女性用戶仍有吸引力，Tim哥認為，新款iPad mini買氣將勝過新款iPad Air，可能是蘋果今年上半年業績主力之一。

蘋果官方資料指出，全新的7.9吋iPad mini和10.5吋iPad Air皆具備全平面貼合、高亮度、P3廣色域、業界最低反射率與「原彩」技術，無論在室內及戶外都能提供出色的螢幕效能表現。「原彩」顯示技術會根據周遭的光線，彈性調整白平衡，讓使用者的眼睛更舒適。

iPadiPad miniiPad Air

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