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新iPhone模型圖再曝光 三款售價預測出爐

2019-05-21 16:35teXch

圖擷自Twitter@Mark Gurman
圖擷自Twitter@Mark Gurman
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隨著最新模型圖曝光，即將在2019年秋季推出的三款新iPhone外型大致底定。大小維持與2018年三款iPhone一樣的尺寸(5.8吋的iPhone XI、6.1吋的iPhone XR2、6.5吋的iPhone XI Max)；三款手機無疑都搭載最新的 A13 Bionic晶片。根據最新預測消息，三款iPhone將維持與去年相同售價，iPhone XR(2019年版)起售價為749美元(台灣售價為26900元)、iPhone XI起售價為999美元(台灣售價為35900元)、iPhone XI Max起售價為1099美元(台灣售價為39900元)。

三鏡頭的成像與應用

從最新的模型圖來看，2019年三款iPhone手機在背部同時都新增一顆鏡頭，據傳兩款較高階的 iPhone 即將採用與多數Android手機相同的配置(主鏡頭、長焦鏡頭、廣角鏡頭)，而相對廉價的iPhone XR2將採用主攝搭配長焦的設計(與現行iPhone XS系列相同)。

全面附贈快充組

2017年發表的三款iPhone是首度搭載快充的手機，去年雖傳聞將全面附贈快速充電器，但由於當時Apple原廠還沒有適合iPhone的快充組，最終在發表也證實將持續使用5瓦充電器。隨著2018年底蘋果在iPad Pro內附贈最高支援18瓦的快速充電器，以及在2019年春季釋出C94 USB-C to Lightning快充線授權後，今年秋季可望在新iPhone手機上全面附贈快充組。

深色模式(Dark Mode)

深色模式也是傳聞相當久的功能，由於高階款iPhone全面採用OLED螢幕，其發光特性為自主發光，不須透過背光模組及彩色濾光片的結構。比起 LCD螢幕更加省電、色域也更廣、對比度更高等。最大的關鍵是黑色顯示區域不耗電(OLED 顯示上黑色則不會發亮，會讓螢幕呈現原本黑色，因此相對來說就會更省電)。

iPhone XR(2019)將有新顏色

新一代的iPhone XR除了在鏡頭部分增設一顆長焦鏡以外，據傳在顏色上也將做出調整，捨棄銷售較差的珊瑚色與藍色，即將加入全新的綠色及薰衣草紫兩種配色。鮮豔活潑的配色搭配上相對iPhone XI更加協調的鏡頭設計，新一代iPhone XR將有機會持續成為年度熱銷款。

圖擷自theapplehub
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《原文刊登於合作媒體teXch，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone XRiPhone

teXch

聯合新聞網合作3C作者。https://texch.net/

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