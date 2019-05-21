三星Note 10外型設計大改版？前後鏡頭位置大風吹

圖／翻攝 PhoneArena 分享 facebook

嗯...這個正面我可能還要花一段時間才能適應...XD

先前就已傳出三星下半年的旗艦機Galaxy Note 10系列手機預計會在八月發表，而現在關於手機的相關資訊也越來越多了，近期根據外媒的報導消息指出，Note 10系列手機的外觀設計將會有所更動，除了可能會有新顏色之外，前後鏡頭的位置更是有極大機率會大風吹，如果正面螢幕變成像下圖這樣，你能接受嗎？

爆料大神Ice Universe表示，這次Note 10系列手機的前鏡頭有可能會移至螢幕正中央、相機切口也會更小，會這樣設計的原因有兩個：一來是Note 10系列有可能會採用彎曲幅度更明顯的曲面螢幕，所以如果和S10系列一樣將前鏡頭設置在右上角，那麼勢必會有所影響；另一個說法是，這次Note 10系列手機的內部代號為「達文西 (Da Vinci)」，他的藝術風格向來強調對稱、平衡的美學，所以若是將前鏡頭設置在正中間就能與代號相符合了

而針對主鏡頭的部分，Note 10系列沒有意外的話應該會有四顆主鏡頭，會延續S10系列的相機規格，採用12MP+12MP (長焦) +16MP (廣角) +ToF鏡頭的組合，只是會從原本的水平排列改為像三星A9一樣垂直排列，並且會移至左上角，原因是Note 10系列預計會有更大的電池容量 (較大尺寸的Note 10 Pro可能有4300mAh)，改成這樣的排列方式才不會壓縮到電池的空間

▼三星A9四主鏡頭為直立式排列

其實這樣看下來我個人是覺得主鏡頭的影響不大，畢竟先前就已經有三星自家機種採用相同的設計了，但前鏡頭相對來說就變得比較突兀，雖然這僅是渲染圖，不過不知道獺友們對於這樣的設計接受度有多高呢？

而上週也有傳出Note 10系列可能會針對女性市場新推出粉紅色及紅色兩款新顏色，不知道大家有沒有因此更感興趣、或是還有期待什麼彩蛋呢？宇恩倒是比較想看看Note系列的指標「S Pen」會不會加入什麼新的應用及功能啦哈哈

(新聞來源:PhoneArena)

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》