Pixel 3a推出之後 Google默默關閉客製化保護殼Live Case銷售服務

就在Google宣布推出Pixel 3a系列手機，並且同步推出對應Pixel 3a系列手機的保護殼配件之後，隨後則是默默地關閉銷售客製化保護殼的服務。

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去年宣布推出Pixel 3系列手機時，Google當時還維持提供可選擇印製自選圖像，或是自行上傳圖檔內容，甚至可以自訂特定位置的Google Maps衛星地圖，並且可藉由NFC感應讀取動態桌布的Live Case保護殼銷售服務。而此項服務從Google推出Nexus 5X與Nexus 6P等手機時，就已經開始推行，至今也有幾年的營運時間。

不過，在今年宣布推出Pixel 3a系列之後，Google僅同步推出的採步紋設計的保護殼配件，後續悄悄將Live Case銷售服務選項下架，僅保留在關連項目推薦由Tech21、Sonix、Bellroy或OtterBox內配件廠商提供銷售的保護殼產品。

Google並未透露關閉銷售Live Case服務的原因，但有可能與花費太多人力成本，同時也可能避免消費者上傳印製違反著作權、社會觀感內容的圖像有關。但在先前也有不少消息指稱即便上傳自行創作內容，仍有可能被Google系統判別為可能侵權，因此也引發不少消費者抱怨，或許也成為Google關閉此項服務原因。

雖然Google取消Live Case銷售服務，但消費者依然可以透過Google Play Store訂購採織布材質打造的保護殼，而部分第三方廠商提供的保護殼配件，例如犀牛盾，其實也有提供客製化圖像服務，因此實際產生影響並不算大。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》