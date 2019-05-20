聯想對外展示Motorola螢幕可凹折手機設計 其實是他人創作影片…

雖然稍早對外公布以Motorola品牌打造的螢幕可凹折手機設計，並且透過影片內容介紹其特色，顯然聯想所採用影片內容並非自行製作，而是直接取用YouTube創作者Waqar Khan於今年2月上傳影片容。

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依照Waqar Khan稍早於個人Twitter回應，表示本身並未向聯想提供授權使用其創作影片內容，而聯想甚至在對外說明其螢幕可凹折手機設計時，更在影片末端加上聯想品牌作為結尾，讓人更加相信這段影片是出自聯想之手。

不過，目前聯想、Motorola方面尚未針對此情況作任何回應。

雖然影片被踢爆是在未授權情況取用他人影片進行宣傳，但從聯想開始對外溝通的情況來看，顯然以Motorola品牌打造的螢幕可凹折手機確有其事，但目前仍未有相關細節透露，僅可能會以Motorola過去經典RAZR品牌推行產品。

Video of the media briefing. pic.twitter.com/Fv9QRyg6S4

— Richard Lai (@richardlai) 2019年5月16日

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》