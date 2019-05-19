OPPO獲得結合升降與翻轉形式的鏡頭模組設計專利

就在華碩於ZenFone 6採用特殊可180度上掀翻轉鏡頭設計後，OPPO則是在5月16日取得相關專利批准，其中顯示將把鏡頭模組升降與翻轉形式結合，藉此創造不一樣的手機鏡頭模組設計。

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為了讓手機螢幕能以真正全尺寸形式呈現，顯然手機廠商幾乎費盡不少心思試圖突破設計侷限，從早期瀏海設計到升降鏡頭，甚至滑蓋機身與螢幕挖孔設計，希望能以更具創新形式打造全新手機使用模式。

而OPPO在去年向世界知識財產局遞交的設計專利，稍早終於在5月16日獲得批准，並且對外公布。其中，專利設計敘述包含整合鏡頭模組升降與翻轉設計，讓手機能保有真正全尺寸螢幕使用體驗之餘，更可藉由去除視訊鏡頭設計讓相機模組變得更加輕薄，讓機身厚度可以再次削減，同時也能透過鏡頭翻轉設計，以主鏡頭取代原本視訊鏡頭使用需求。

在專利設計敘述中，鏡頭模組將包含對應單一鏡頭，或是整合雙鏡頭模組設計，甚至也能採用前後均配置鏡頭的設計。

此外，OPPO此項設計專利其實在2017年底就已經在中國境內申請，去年則是進一步向世界知識財產局遞交申請專利，藉此在全球市場確保其產品設計權益。

目前還不確定OPPO是否會將此項專利應用在未來準備推出的市售手機，目前旗下手機產品主要還是藉由升降鏡頭模組設計實現真全尺寸螢幕使用體驗。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》