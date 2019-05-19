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首波應用在Motorola新機 三星揭曉Exynos 9609處理器細節

2019-05-19 14:58楊又肇

在Motorola揭曉旗下首款採21:9顯示比例螢幕，同時搭載三星Exynos 9609處理器的One Vision手機之後，三星稍早也公開Exynos 9609處理器細節，預期未來也會應用在本身推行的Galaxy A系列機種。

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Exynos 9609基本上可視為Exynos 9610降頻版本，同樣採用三星旗下10nm FinFET製程打造，採用4組運作時脈為2.2GHz的Cortex A73高效能核心，搭配4組運作時脈為1.6GHz的Cortex A53小核構成「4+4」核心設計，並且搭配Arm Mali-G72 MP3 GPU。

此外，Exynos 9609也搭載神經網路運算引擎，可藉由裝置端的深度學習定拍攝影像場景識別，判斷景深資訊，藉此應用在人像等場景拍攝。本身則支援最高1600萬畫素+1600萬畫素雙鏡頭相機模組，或是單組最高2400萬畫素鏡頭，支援4K@60fps錄影功能。

其他部分則整合Wi-Fi 802.11ac、藍牙5.0，並且支援GPS、GLONASS、Galileo，以及中國北斗衛星定位，連網通訊部分則支援LTE Cat.12，支援最高600Mbps下載速度表現，以及150Mbps上傳速度。

而從此次與Motorola合作導入使用三星處理器，加上過往也曾經與魅族合作處理器應用，顯然三星也期望能對外擴大其處理器產品應用合作機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

攝影

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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