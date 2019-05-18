Sony再次於日本市場推行小尺寸手機 提供恰到好處設計的Xperia Ace

雖然Sony Mobile後續未再繼續推行小尺寸的Compact系列機種，同時今年推出的手機產品也至少採用5.7吋以上規格，但針對日本境內對於小尺寸機種使用需求，稍早仍推出名為Xperia Ace的5吋機種。

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雖然僅採用5吋機種，但Xperia Ace仍採用18:9顯示比例螢幕，並且採用1080P解析度設計，而處理器則採用Qualcomm Snapdragon 630，搭配4GB記憶體與64GB儲存容量，相機方面則分別採用800萬畫素視訊鏡頭，以及1200萬畫素主相機鏡頭，電池容量則為2700mAh。

而機身側面則維持搭載與電源按鍵整合的指紋辨識器，並且支援NFC與IP68等級防水防塵設計，整體設計有點像是Sony Mobile早期推行的Xperia機種設計。

Xperia Ace分別推出黑色、白色與淡紫三款配色，建議售價為48600日圓，約新台幣16200元左右。

目前Xperia Ace為日本電信業者NTT Docomo客製機種，因此預期暫時僅在日本境內搭配資費方案銷售。

與Xperia Ace一同揭曉的手機，還包含即將在日本地區上市的ˊ旗艦手機Xperia 1，但跟香港、台灣地區預計在5月底上市情況，日本地區則要等到今年6月中旬才會推出，同時採用規格僅提供64GB儲存容量，與台灣地區預計推行採用128GB儲存容量版本不同。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》