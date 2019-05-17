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iPhone更暖色了？蘋果新機將推這六色 薰衣草色、綠色入列

2019-05-17 13:17聯合新聞網 綜合報導

蘋果公司（Apple）宣布將下月在美國聖荷西舉辦全球開發者大會（WWDC19），...
蘋果公司（Apple）宣布將下月在美國聖荷西舉辦全球開發者大會（WWDC19），屆時將推出何種配備和顏色，所有果迷都在期盼。 路透社
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蘋果的全球開發者大會（Worldwide Developers Conference，WWDC 2019）將在下個月登場，屆時勢必將發表2019 iPhone XR的後繼機種。但是今年的新款 iPhone XR又會有哪些顏色呢？各界紛紛都在猜。彭博社記者馬克（Mark Gurman）在 Twitter 發布一張包含薰衣草色和綠色的碎玻璃圖片，暗示新款iPhone XR的新顏色。

根據美國科技媒體《The Verge》的報導，馬克在他的推特中貼出不同顏色的玻璃，看起來像是品質測試失敗的廢棄製造零件或玻璃面板。馬克並在推文中寫道：「正如MacOtakara之前報導的那樣，這似乎是下一代iPhone XR的顏色。『薰衣草色和綠色取代了藍色和珊瑚色』。」

日本科技部落格「MacOtakara」在5月11日便發布消息指出，根據可靠的消息，i2019 的 iPhone XR 將有將有6種顏色，除了目前的4種：白、黑、黃和紅外，將增加綠色和薰衣草顏色，現有的珊瑚色以及藍色將被取消。蘋果似乎將採用更加柔和的顏色選擇。

另外，馬克還發佈了手機外殼圖片，並表示高端機型將配備第三顆超廣角鏡頭，而 iPhone XR的後繼機種將在後面安裝第二顆鏡頭。但是，在發表會前，這些消息都未經確認，也有可能只是內部測試的樣品。至於究竟會有哪些配備和顏色，只能等到發表會時揭曉了。

iPhone XRiPhone開發者大會

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