華碩新款入門手機ZenFone Live L2在台上市

今年4月悄悄揭曉的新款入門機ZenFone Live L2，稍早由華碩宣布在台上市消息，預計以新台幣4490元價格上市。

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ZenFone Live L2搭載5.5吋18:9顯示比例的HD+螢幕規格，螢幕顯示佔比達82.3%，並且對應400nits亮度，其他則搭載Qualcomm Snapdragon 400系列處理器，並且搭載2GB記憶體，以及16GB或32GB儲存容量，電池容量為3000mAh。相機方面，分別採用1300萬畫素+800萬畫素、支援f/2.0光圈的雙鏡頭主相機，以及500萬畫素、f/2.4光圈，以及前置LED補光燈，同樣支援美顏、HDR拍攝、全景拍攝等功能。

機身部分除了採用紅、紫、藍在內雙色區隔作業系統，作業系統則採用Android 8.1與ZenUI 5操作介面，似乎並未像先前ZenFone Live L1是以Android Go機種形式打造。

此外，華碩也宣布將同步推出4GB記憶體與64GB儲存容量的ZenFone Max (M2)，建議售價為新台幣7990元，並且將與中華電信獨家合作資費方案，分別推出「烈焰紅」與「銀河藍」兩款配色。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》