認同「不妥協」理念，一加手機宣布將由小勞勃道尼擔任品牌推廣大使

稍早才剛宣布OnePlus 7系列海外市場售價，一加手機在稍早舉辦的中國地區發表會上，除了確認中國境內推行版本與售價，更宣布將與剛結束《復仇者聯盟4》演出的小勞勃道尼攜手合作，預計由小勞勃道尼擔任品牌推廣大使。

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而此次由小勞勃道尼與一家手機合作擔任品牌推廣大使，一加手機執行長劉做虎強調雙方基於認同「不妥協 (Never Settle)」理念，因此敲定彼此合作意願。

在此之前，HTC也曾與小勞勃道尼合作品牌代言，但相比此次與一加手機的合作模式，小勞勃道尼與HTC合作代言模式似乎較令人摸不著頭緒，最終乎也未能帶動消費市場對於HTC品牌認同，因此後續也讓HTC將品牌代言轉為與五月天合作。

至於此次與小勞勃道尼合作品牌推廣，不確定一加手機日後是否計畫推出針對小勞勃道尼打造的特別款手機。

在此次中國地區的發表會上，一加手機宣布將在中國市場推行的OnePlus 7 Pro將搭載6GB記憶體+128GB儲存容量、8GB記憶體+256GB儲存容量，以及12GB記憶體+256GB儲存容量三種版本，建議售價分別為人民幣3999元、4499元與4999元。而OnePlus 7則分別推出8GB記憶體+256GB儲存容量，以及12GB記憶體+256GB儲存容量兩種規格，建議售價分別為人民幣2999元與3499元，預計從即日起開放預訂。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》