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動手玩／華碩首款鏡頭可翻轉手機 ZenFone 6挑戰不一樣的拍攝視角

2019-05-17 11:57楊又肇

與先前曝光設計全然不同，華碩ZenFone 6實際採用的主相機設計，是以可180度上掀，並且能手動調整上掀角度設計呈現，讓使用者能透過不同角度拍攝影像，同時也能藉由這樣的設計讓螢幕顯示佔比放大。

華碩採可180度上掀翻轉鏡頭設計的ZenFone 6
華碩採可180度上掀翻轉鏡頭設計的ZenFone 6
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與先前三星Galaxy A80採用可翻轉相機模組相似，ZenFone 6同樣以主相機可180度翻轉形式兼具視訊鏡頭使用模式，同時也能讓自拍影像解析度、畫質表現提昇，而配合可透過手動調整相機上掀角度的設計，更可讓使用者透過不同角度拍攝影像。

而因為透過可上掀設計的主相機模組取代視訊鏡頭，因此讓螢幕能以更窄邊框形式呈現，同時也能去除藉由瀏海造型或挖孔設計放置視訊鏡頭的困擾，讓6.4吋螢幕能以92%顯示佔比形式提供更寬廣視野，並且藉由康寧Gorilla Glass 6避免刮傷，解析度則採用Full HD+規格，提供恰到好處的顯示解析度需求，藉此降低不必要的電力損耗。

翻轉螢幕可調整上掀角度，藉此對應不同拍攝取景方式
翻轉螢幕可調整上掀角度，藉此對應不同拍攝取景方式
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相機設定項目中，可將音量按鍵設定為翻轉鏡頭控制按鍵
相機設定項目中，可將音量按鍵設定為翻轉鏡頭控制按鍵
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更大顯示範圍、更大電池容量，相機功能也再次提昇

滿足更大螢幕視覺需求之餘，華碩也將ZenFone 6的電池容量一舉擴大到5000mAh，並且加入Qualcomm QC4.0快充技術，未加入無線充電的原因則包含實際充電效率較低，同時無線充電也容易在電力轉換過程產生較高熱量，多少會對電池使用壽命造成影響，因此在諸多考量之後決定以大電池容量搭配快充技術，讓ZenFone 6可以對應幾乎兩天連續使用電量需求。

硬體方面，ZenFone 6採用Qualcomm Snapdragon 855處理器，最高對應8GB記憶體與256GB儲存容量，另外則對應三卡槽、支援雙4G LTE通訊與單張micro SD記憶卡同時使用模式，軟體方面則採用基於Android 9.0的ZenUI 6。

至於相機部分，則分別採用RGGB排列的Quad Bayer像素結構，並且採用Sony IMX586 4800萬畫素感光元件，並且支援f/1.79光圈、0.8μm/1.6μm像素感光面積設計的主鏡頭，另外則配置支援125度超廣角、具備邊緣變形即時校正的1300萬畫素副鏡頭，搭配本身可180度上掀使用模式，讓主相機也能對應視訊鏡頭使用需求，同時提供更好拍攝解析度與畫質表現。

相機分別採用RGGB排列的Quad Bayer像素結構，並且採用Sony IMX...
相機分別採用RGGB排列的Quad Bayer像素結構，並且採用Sony IMX586 4800萬畫素感光元件，並且支援f/1.79光圈、0.8μm/1.6μm像素感光面積設計的主鏡頭，另外也配置支援125度超廣角、具備邊緣變形即時校正的1300萬畫素副鏡頭，讓使用者能拍攝更寬廣視角
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不過，由於採用開放式的上掀結構設計，因此預期手機在一段時間後將會在相機模組側堆積不少塵污，使用者可能會需要透過棉花棒等方式進行清理。至於實際耐用表現部分，華碩表示可ZenFone 6採用的上掀相機模組約可承受10萬次開闔，若以每天開啟相機自拍28次計算，翻轉模組至少可以使用5年左右，同時也能承受以外力推擠、強行扳開等非理性操作模式。

此外，由於相機模組額外搭載步進馬達與精密齒輪組設計，一旦相機模組遭外力擠壓，只要重新開啟就會透過步進馬達與齒輪組自動校正歸位，而若是在相機模組開啟情況下讓手機滑落，手機也會透過內建動態感測元件判斷處於落下狀態，進而會將相機模組收回原本位置。

為了減少上掀翻轉時造成的重量負擔，華碩以液態金屬材質打造整個相機模組，讓重量大幅降低，並且減少翻轉過程產生力道負重，同時也能確保相機模組堅固耐用程度，另外也能讓鏡頭模組以更快速度完成上掀使用需求。

另外，ZenFone 6內部也採用兩組主機板堆疊設計，藉此讓機身有更多內部空間可放置5000mAh電池，同時也能確保機身設計尺寸仍可維持在使用者可接受範圍，甚至保留3.5mm耳機孔設計，至於背蓋也採用汽車等級G3連續曲率，以及多層點陣光紋設計，四個邊角也進一步做到更自然的圓弧表現。

由於採用上掀翻轉鏡頭模組，因此讓ZenFone 6能採用無瀏海的全尺寸螢幕設計
由於採用上掀翻轉鏡頭模組，因此讓ZenFone 6能採用無瀏海的全尺寸螢幕設計
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機身採用符合汽車等級的G3連續曲率設計，並且強調四個邊角採用自然圓弧設計
機身採用符合汽車等級的G3連續曲率設計，並且強調四個邊角採用自然圓弧設計
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底部依然保留3.5mm耳機孔，而電池容量則採用5000mAh設計
底部依然保留3.5mm耳機孔，而電池容量則採用5000mAh設計
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更流暢、升級更快的ZenUI 6

在此次作業系統方面，華碩更在ZenUI 6標榜僅保留必要項目，減少app預載比例，盡可能維持原生Android操作體驗，讓整體流暢度提昇，同時也加入深色主題讓使用者視力放鬆，並且間接達成節省電力損耗效果，而在操作介面也額外透過獨立智慧快捷鍵自訂諸如靜音、自動旋轉、手電筒、螢幕截圖、開啟相機，或是快速啟動Google Assistant。

ZenUI 6也加入許多實用功能，例如藉由OptiFlex功能加快常用app載入速度，聆聽錄音內容或使用Google Assistant時，只要將手機靠近耳邊即可自動切換成聽筒播放模式，避免隱私內容外洩，而播放音量也能因應不同app、使用場景自動調整，而接下來也確定會在最快時間內獲得Android Q (Android 10)版本升級。

而在相機功能方面，除了能配合上掀翻轉相機特性提供不同角度拍攝效果，甚至可以透過翻轉機構拍攝寬廣水平景象，或適用於拍攝高樓，而在相機功能中也加入動態追蹤模式，在拍攝介面中點選對焦物件，即可持續針對物件進行對焦追蹤，適合用於拍攝寵物、小孩，或是移動速度較快的車輛等，另外在拍攝模式裡也加入透過多圖疊合的HDR+拍攝功能、縮時攝影，以及透過多種曝光補償影像合成的超級景模式，讓使用者能配合ZenFone 6採用廣角鏡頭與超廣角鏡頭拍攝豐富景象。

但或許是基於自拍使用情境考量，當鏡頭處於上掀作為視訊鏡頭使用時，將無法開啟動態追蹤模式，但仍可使用超級夜景與縮時攝影等功能。

另外，使用者也能透過Google Assistant喚醒手機進行自拍，讓使用者能以更方便方式完成自拍需求。

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小結

相比過往推出的ZenFone系列，華碩此次推出的ZenFone 6幾乎已經擺脫過往設計思維，同時也企圖改變過往以同心圓為主軸的形象，因此這次在ZenFone 6採用特殊多層點陣光紋設計，呈現不同光澤。

此外，華碩也在ZenFone 6採用的相機設計做了不少提升，同時藉由搭載超廣角鏡頭增添拍攝樂趣，並且亦可搭配可上掀翻轉鏡頭設計對應更多元拍攝效果，例如拍攝橫向寬幅景象，或是紀錄壯闊的高樓景象。雖然未搭載長焦鏡頭設計

而此次推出新機也僅推出單一規格，不像去年的ZenFone 5額外推出衍生版本，或是像過往採取大量機海策略，讓消費市場能更容易專注在單一手機功能特色。

目前華碩在手機市場策略，將簡化原本產品線分佈，其中ZenFone系列將逐漸捨棄原本低價位機種，進而專注特定價格帶產品，並且鎖定更高價位發展機會，並且將透過旗艦機種與ROG品牌手機爭取更多市場機會。

從ZenFone 6產品設計來看，顯然華碩希望擺脫過往「性價比」的發展模式，進而期望能將ZenFone系列手機以精品化形式發展，只是在前有三星在內品牌阻擋，而包含小米、華為在內中國品牌也持續蠶食市場，或許仍使華碩處於背腹受敵局面。

ZenFone 6已經在諸多設計已經開始跳離原本框架，但能否順利協助華碩在既有手機市場發展轉型，或許還要看消費市場能否接受。

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ZenFone 6概念設計：

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《合作媒體mashdigi提供，聯合新聞網獲授權轉載。》

華碩手機翻轉鏡頭ZenFone

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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