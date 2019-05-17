親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

慘！爆肝女主管被放逐1人部門 從氣到發抖到讓公司傻眼

質疑收錢才挺韓國瑜惹哭館長 苦苓發文致歉了

以不同角度拍攝 華碩正式揭曉鏡頭可180上掀翻轉使用的ZenFone 6

2019-05-17 11:57楊又肇

先前已經由貿協提前「曝光」的華碩新款旗艦手機ZenFone 6，稍早正式在西班牙第三大城市瓦倫西亞舉辦活動上正式揭曉，確定搭載特殊鏡頭可180度上掀翻轉使用鏡頭，以及無瀏海設計的全尺寸螢幕，同時也確定採用Qualcomm Snapdragon 855處理器，分別推出6GB記憶體+64GB儲存容量、6GB記憶體+128GB儲存容量，以及最高8GB記憶體+256GB儲存容量三種規格版本，建議售價則分別為499歐元、559歐元與599歐元，預計從即日起開放華碩線上商店預購，並且將會在5月25日起供貨。

分享

華碩此次推出的ZenFone 6採用RGGB排列的Quad Bayer像素結構，並且採用Sony IMX586 4800萬畫素感光元件，並且支援f/1.79光圈、0.8μm/1.6μm像素感光面積設計的主鏡頭設計，搭配支援125度超廣角、具備邊緣變形即時校正的1300萬畫素副鏡頭，讓使用者能拍攝更寬廣視角，另外也藉由可180度上掀翻轉鏡頭模組，讓主鏡頭可直接當做視訊鏡頭使用。

而之所以未採用常見的長焦鏡頭設計，華碩表示藉由4800萬畫素相機解像能力，原則上即可實現足夠的數位變焦效果，同時也認為配置超廣角鏡頭可以提供更豐富的拍攝體驗。至於搭配可180度上掀翻轉鏡頭模組，以及可調整上掀角度的使用特性，更讓ZenFone 6的相機可以拍攝不同取景角度影像，或是利用可翻轉特性拍攝寬幅更大的景象，或是其他趣味影像。

硬體設計部分，ZenFone 6分別採用Full HD+解析度、無瀏海設計的6.4吋螢幕，搭配Snapdragon 855處理器、最高8GB記憶體+256GB儲存容量設計，電池容量則為5000mAh，本身也支援QC4.0快充技術，另外則包含對應三卡槽、支援雙4G LTE通訊與單張micro SD記憶卡同時使用模式，軟體方面則採用基於Android 9.0的ZenUI 6，提供更流暢且能快速獲得版本升級的使用體驗。

分享

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

ZenFone華碩手機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

華碩ZenFone 6自訂角度翻轉鏡頭超狂！超大電量讓你拍不停

2019-05-17 11:49

台灣之星推299不限速上網、網內通話吃到飽

2019-05-16 14:47

全球Q1智慧手機生產排名 蘋果滑落至第三

2019-05-16 14:08

動手玩／華碩首款鏡頭可翻轉手機 ZenFone 6挑戰不一樣的拍攝視角

2019-05-17 11:57

蘋果自有5G連網數據晶片 可能要等到2025年才可能問世

2019-05-17 09:57

認同「不妥協」理念，一加手機宣布將由小勞勃道尼擔任品牌推廣大使

2019-05-17 09:35

聯想公布以Motorola品牌打造的螢幕可凹折手機設計

2019-05-17 09:33

韓聯社指稱Galaxy Fold最快將會在6月重新進入市場銷售

2019-05-17 09:27

華碩新款入門手機ZenFone Live L2在台上市

2019-05-17 09:27

亞馬遜主管透露公司將再次推行手機產品 同樣鎖定特定應用市場

2019-05-16 07:56

採用21:9顯示比例螢幕的Motorola新機One Vision確定推出

2019-05-16 07:47

訪談／realme「重返」中國市場是因應5G網路趨勢 將越級推出高階旗艦機種

2019-05-16 07:46

realme「重返」中國市場 用「越級」想法打造realme X系列機種

2019-05-15 20:55

動手玩／搭載升降視訊鏡頭、更高拍攝解像能力的輕旗艦手機realme X

2019-05-15 20:54

有洋蔥！realme X升降鏡頭手機北京發表 深澤直人獻計

2019-05-15 20:50

動眼看／以青春版形式進入中國市場 預計6月登台的realme 3 Pro

2019-05-15 20:19

動眼看／以洋蔥、白蒜為構想 由著名設計師深澤直人操刀的realme X大師版

2019-05-15 20:19

可搭Apple Pencil的新iPad電信開賣 iPad mini最低0元帶回家

2019-05-15 17:12

OnePlus 7系列揭曉 將與電信業者合作推行5G連網版本

2019-05-15 11:02

紅魔手機3將於全球市場開放銷售 台灣也將在5/27跟進上市

2019-05-15 10:57

蘋果將開放iPhone使用NFC 能更快完成付費等功能

2019-05-15 10:48

realme X將搭載特殊漸層背蓋、新閃充技術 日本著名設計師操刀

2019-05-14 09:07

簡單玩／蘋果原廠iPhone XS Max聰穎電池護殼 讓iPhone能有滿滿電力

2019-05-14 08:47

新款iPad預購金色最夯 經銷商5月14日開賣

2019-05-14 02:45

珊瑚和藍再見！新iPhone XR多了綠和薰衣草色

2019-05-13 19:49

Google大嗆蘋果：iPhone XS那麼貴 夜拍卻輸給Pixel 3a！

2019-05-13 16:50

Xperia 1定價破3萬 5月17日起預購送價值萬元以上實用好禮

2019-05-13 13:08

傳台積電開始為蘋果量產新款A13處理器 預計用於秋季新機

2019-05-13 09:16

HTC透露將在今年第三季推出新款區塊鏈手機Exodus 1s

2019-05-13 09:12

Motorola新手機也採21:9顯示螢幕 搭載三星Exynos 9609處理器

2019-05-13 09:11

彭博：台積電最快5月量產新iPhone的A13晶片

2019-05-11 22:31

Epson新款擴增實境眼鏡可直接連接Android手機使用

2019-05-11 07:52

三星行動通訊部總裁透露 Galaxy Fold最快近期恢復上市

2019-05-11 07:51

動手玩／HUAWEI P30 Pro再次顛覆手機拍攝想像

2019-05-10 10:12

疑似華碩ZenFone 6保護殼曝光 背面保留大面積挖空區塊

2019-05-10 10:05

三星打造6400萬畫素感光元件 預期用於Galaxy Note 10

2019-05-10 10:03

華為首款搭載升降視訊鏡頭手機 P Smart Z先於歐洲市場推出

2019-05-10 09:28

搭載特殊上下瀏海設計 夏普AQUOS R3於日本揭曉

2019-05-10 09:07

2019第二代iPhone XR影片出爐 他曝雙鏡長這樣！

2019-05-09 16:35
看更多

熱門文章

iOS 12.3更新 部份機型出現耗電、速度變慢

2019-05-16 19:55

台灣之星推299不限速上網、網內通話吃到飽

2019-05-16 14:47

Word、Excel和PowerPoint 免裝Office也可用了！

2019-05-16 15:30

傳統硬碟出貨量急遽下殺 HDD正一步步邁向滅亡之路

2019-05-16 21:02

SanDisk也出無線充電板？手機放上自動備份檔案256GB！

2019-05-16 17:15

全球Q1智慧手機生產排名 蘋果滑落至第三

2019-05-16 14:08

Sony BRAVIA新品氣勢亮相 頂級A9G OLED電視超薄壁掛極美型

2019-05-16 12:52

台灣終於有AI超級電腦！有望打造AI兆元產業

2019-05-16 19:58

華碩正式發表ZenFone 6 無瀏海設計、5,000mAh大電量

2019-05-17 08:46

華為擠下蘋果 Q1全球智慧手機生產總量排名第二

2019-05-16 14:49

微軟AI開發新技能 釀出一款純正威士忌

2019-05-16 16:15

華碩ZenFone 6自訂角度翻轉鏡頭超狂！超大電量讓你拍不停

2019-05-17 11:49

認同「不妥協」理念，一加手機宣布將由小勞勃道尼擔任品牌推廣大使

2019-05-17 09:35

華碩新款入門手機ZenFone Live L2在台上市

2019-05-17 09:27

Yahoo祭出4大計畫 徵求AI、AR／VR人才

2019-05-16 12:48

以不同角度拍攝 華碩正式揭曉鏡頭可180上掀翻轉使用的ZenFone 6

2019-05-17 11:57

聯想公布以Motorola品牌打造的螢幕可凹折手機設計

2019-05-17 09:33

台iWIN加入臉書全球網路安全諮委會 東亞第一入會機構

2019-05-16 17:47

蘋果自有5G連網數據晶片 可能要等到2025年才可能問世

2019-05-17 09:57

迪士尼與Comcast協議，將持有90%的Hulu股權與Netflix對抗

2019-05-17 09:58

攻向GoPro主要市場 DJI揭曉旗下首款運動相機OSMO Action

2019-05-17 12:00

ARM全新Mali-D77顯示處理器 讓虛擬世界更加真實

2019-05-16 17:08

Arm針對AR、VR裝置推出新款Mali-D77顯示處理器 對應更穩定虛視覺

2019-05-17 09:49

韓聯社指稱Galaxy Fold最快將會在6月重新進入市場銷售

2019-05-17 09:27

動手玩／華碩首款鏡頭可翻轉手機 ZenFone 6挑戰不一樣的拍攝視角

2019-05-17 11:57

臉書擴大網路安全諮詢委員會 新成員來自台灣

2019-05-16 20:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top