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訪談／realme「重返」中國市場是因應5G網路趨勢 將越級推出高階旗艦機種

2019-05-16 07:46楊又肇

揭曉realme X，以及realme X青春版在內手機，realme總裁李炳忠、realme全球市場營銷負責人徐起，以及realme產品總監王偉在後續接受訪談時，除了說明此時決定將realme品牌帶回中國市場，是因應接下來的5G網路市場趨勢，希望藉由預期到來的換機潮尋求全新發展機會，同時也透露今年內將會持續進入俄羅斯與歐洲市場，而產品方面也預計在今年內推出支援5G連網機種，以及採用Qualcomm Snapdragon 800系列處理器規格產品。

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依照李炳忠的說法，認為中國市場依然有相當大的手機成長動能，尤其在接下來的5G網路普及發展趨勢之下，預期能在即將到來的換機潮取得更好成長表現，因此也意味realme品牌未來也確定會推出5G連網手機產品，並且預期會在今年內進入市場銷售。

此外，除了開始獨立運作發展的紅米證實將會推出搭載Qualcomm高階旗艦處理器規格產品，王偉也透露realme品牌也會在今年內推出採用Snapdragon 800系列處理器應用產品，預期將會搭載Snapdragon 855處理器規格，並且搭配Snapdragon X50連網晶片，藉此對應5G連網使用需求，最快會在今年底以前問世。

但有關realme準備推出的高階旗艦機種，王偉並未具體說明其細節，以及預期銷售價位。

左起：realme產品總監王偉、realme總裁李炳忠、realme全球市場營銷...
左起：realme產品總監王偉、realme總裁李炳忠、realme全球市場營銷負責人徐起
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而在此次「重返」中國市場，接下來是否有意進軍其他市場？徐起表示最快將會在6月進入俄羅斯市場，同時也計畫在後續擴展到歐洲市場，但未來是否會進一步進入美國，或是日本在內北亞市場，目前則仍在評估階段。

至於近期同時也宣布進入台灣市場，realme採用策略將會與在地團隊、合作夥伴共同經營合適的市場發展模式，同時也會調整產品推行時程，部分產品銷售細節也預期會有差異，例如此次在中國市場揭曉的realme X，以及realme X大師版，暫時還不會在台灣市場推出，僅會以realme 3、realme 3 Pro兩款手機作為首發，接下來進入俄羅斯市場也預期會以這兩款手機作為主打。

不過，王偉說明未來規劃仍希望realme所有產品都能在市場廣泛銷售，因此日後目標依然會聚焦在讓全系列產品都能在各市場銷售，現階段則可能受到市場布局策略、真實需求差異而有調整。

李炳忠認為，realme團隊確實是從OPPO拆分獨立，同時也與OPPO共用資源，但本身著眼於「越級」的使用體驗，讓使用者能在各個價位帶內感受各種越級功能，而非只是追求性價比的實用感受，而雖然目前有不少設計元素、採用功能均源自OPPO，但未來也預期能推出自有獨特技術，一如OPPO今年提出全新觸控技術，以及10倍無損變焦鏡頭模組設計，預期日後將會有屬於realme品牌獨有的技術能力表現。

同時，王偉也說明目前realme品牌仍處於初期發展階段，在市場仍未成長到一定規模前，依然會先鞏固手機產品布局，因此暫時還不會考慮進入物聯網應用市場，而在其他產品發展規劃方面也僅先止於耳機、保護殼，以及realme品牌服飾等周邊配件，尚未規劃推行realme品牌平板等手機以外產品，另外暫時不會推出原生Android作業系統產品，未來確實有機會與OPPO建構的Breeno人工智慧應用生態鏈整併，但主要還是會先觀望市場實際需求決定。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

OPPORealme

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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