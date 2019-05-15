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動眼看／以洋蔥、白蒜為構想 由著名設計師深澤直人操刀的realme X大師版

2019-05-15 20:19楊又肇

強調以自然理念為設計，並且從洋蔥、白蒜自然色彩發想的realme X大師版，基本上是以realme X為基礎，並且在機身背蓋、桌布與邊框設計作不同詮釋，同時硬體規格也僅提供8GB記憶體與128GB儲存容量規格。

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形式上，realme X大師版分別以洋蔥、白蒜為構想，推出採用直紋洋蔥配色，以及同樣採用直紋白蒜色版本，桌布部分也採用洋蔥與白蒜設計，而機身邊框則是以霧面形式呈現，與一般版採用亮面金屬光澤設計不同。

而在功能部分則與一般版的realme X相同，同樣採用Full HD+解析度、支援指紋解鎖的6.53吋AMOLED螢幕，並且採用Qualcomm Snapdragon 710處理器，支援VOOC 3.0電池快充技術、杜比全景聲技術，以及基於Android 9.0的ColorOS 6.0。

相機部分同樣採用4800萬畫素、Sony IMX586感光元件，並且搭配500萬畫素精神鏡頭，另外也支援人工智慧場景識別、超級夜景、超級煥彩與960fps超級慢動作等拍攝模式，而視訊鏡頭則採用1600萬畫素規格，並且配置3765mAh電池容量。

realme X大師版僅推出8GB+128GB儲存容量規格，建議售價為人民幣1899元。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Realme小米手機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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