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動眼看／以青春版形式進入中國市場 預計6月登台的realme 3 Pro

2019-05-15 20:19楊又肇

相較之下，先前在印度市場以realme 3 Pro名稱推出的realme X青春版，與realme X均搭載Full HD+解析度的6.53吋三星AMOLED螢幕、Qualcomm Snapdragon 710處理器，支援VOOC 3.0電池快充技術、杜比全景聲技術，以及基於Android 9.0的ColorOS 6.0。

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此外，此次推出新機僅realme X搭載支援指紋解鎖，而realme X青春版並未搭載升降式視訊鏡頭，而是以水滴造型螢幕呈現，同時相機規格也僅搭載1600萬畫素+500萬畫素的組合，但視訊鏡頭則採用2500萬畫素規格，電池電量也採較大的4045mAh規格，顏色部分僅在中國市場推出氮氣藍與電光紫兩款配色。

其他差異部分，則包含realme X青春版最大記憶體容量僅為6GB，視訊鏡頭採用較高的2500萬畫素規格，而螢幕尺寸雖然與realme X相同，但因為材質、結構等設計，因此青春版相對還是稍微小了一些，同時邊框也採用塑膠材質設計，因此整體重量也稍微輕了一點。

realme X青春版分別推出氮氣藍與電光紫配色，並且提供4GB記憶體+64GB儲存容量、6GB記憶體+64GB儲存容量、6GB記憶體+128GB儲存容量規格差異，建議售價分別為人民幣1199元、1299元與1499元。

台灣地區預計會在今年6月以realme 3 Pro名稱推出，但預計引進規格與售價等細節，則預計要等後續揭曉。

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與realme X比較：

左側為realme X青春版，右邊則是realme X
左側為realme X青春版，右邊則是realme X
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左邊為realme X青春版，右邊為realme X
左邊為realme X青春版，右邊為realme X
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左邊為realme X青春版，右邊為realme X
左邊為realme X青春版，右邊為realme X
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左邊為realme X搭載升降式視訊鏡頭，右邊為realme X採用水滴造型螢幕
左邊為realme X搭載升降式視訊鏡頭，右邊為realme X採用水滴造型螢幕
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realme X (左)的邊框材質與realme X青春版明顯不同，前者採用亮面...
realme X (左)的邊框材質與realme X青春版明顯不同，前者採用亮面金屬邊框，後者則採用塑膠材質
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realme X邊框設計
realme X邊框設計
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Realme手機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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