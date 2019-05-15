動手玩／搭載升降視訊鏡頭、更高拍攝解像能力的輕旗艦手機realme X

在先前有不少網路預熱內容釋出後，realme作為「重返」中國市場的首波主打手機－realme X，採用升降式視訊鏡頭設計讓螢幕能以更高顯示佔比呈現，而機身背面也採用藍紫漸層背蓋，但多少增添了一些OPPO Reno的設計視覺，同樣將主相機模組與品牌標誌居中，並且搭載螢幕下指紋辨識設計，至於處理器則採用Qualcomm Snapdragon 710規格，另外則搭載最高8GB記憶體與128GB儲存容量。

realme X 分享 facebook

相比先前realme 3與realme 3 Pro分別設定不同層級的親民價位市場，此次定調輕旗艦的realme X顯然將會設定在更高價位市場，但是藉由採用升降鏡頭設計讓螢幕顯示佔比更高，同時搭載4800萬畫素相機與超級夜景拍攝模式，並且加入OPPO VOOC 3.0閃充技術，藉此讓手機功能更具超值感受。

而此次同步推出的realme X青春版，實際上就是日前在印度市場推出的realme 3 Pro，預期也會是日後進入台灣市場銷售版本。

realme X仍採用不少源自OPPO設計元素，例如此次背面採居中設計的鏡頭模組與品牌標誌，形式上與OPPO日前推出的Reno系列有些相似 分享 facebook

採用升降式視訊鏡頭讓螢幕顯示佔比提昇，並且能以全尺寸螢幕呈現 分享 facebook

與此次在中國市場推出的realme X比較的話，realme X青春版主要差異在於並未搭載升降式視訊鏡頭，而是以水滴造型螢幕呈現，同時相機規格也僅搭載1600萬畫素+500萬畫素的組合，但視訊鏡頭則採用2500萬畫素規格，電池電量也採較大的4045mAh規格，顏色部分僅在中國市場推出氮氣藍與電光紫兩款配色，記憶體最高僅提供6GB規格，其餘如儲存容量，以及螢幕、處理器與快充技術規格均與realme X相同。

回到此次推出的realme X，將配置Full HD+解析度、支援指紋解鎖的6.53吋AMOLED螢幕，記憶體分別提供4GB、6GB或8GB規格，儲存容量則提供64GB或128GB選項，但不支援micro SD記憶卡擴充儲存容量，電池容量則為3765mAh，支援VOOC 3.0電池快充技術。而視訊鏡頭採1600萬畫素規格，主相機則分別採用4800萬畫素廣角鏡頭，以及500萬畫素景深鏡頭，同樣支援美顏拍攝與超級夜景拍攝功能。

在realme X中，同樣搭載基於Android 9.0版本的ColorOS 6.0，並且整合不同手勢操作的導覽功能，以及OSIE超高畫質視訊效果、分割畫面、側邊欄等設計，針對中國市場使用需求也加入Breeno數位助理服務、遊戲最佳化，以及可協助加快搶紅包功能。

機身顏色方面，realme X分別推出蒸汽白與龐克紫兩色，建議售價依照4GB記憶體+64GB儲存容量、6GB記憶體+64GB儲存容量、8GB記憶體+128GB儲存容量規格差異，分別為人民幣1499元、1599元與1799元。。

背蓋依然採雙色漸層設計，分別推出蒸汽白與龐克紫兩色，此次取得版本為龐克紫 分享 facebook

由於採用升降式視訊鏡頭設計，因此讓螢幕顯示佔比能進一步提高 分享 facebook

在新版ColorOS 6.0也針對螢幕顯示應用，以及操作導覽提供許多實用設計 分享 facebook

此次取得版本為中國境內銷售版本，因此額外搭載對應中國境內使用需求功能，例如搶紅包、遊戲最佳化，以及Breeno數位助理服務 分享 facebook

相機加入超級夜景、美顏等功能設計 分享 facebook

realme X實機動眼看：

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》