realme「重返」中國市場 用「越級」想法打造realme X系列機種

去年在印度等東南亞市場活動成功，並且於日前宣布進入台灣市場後，realme終於確認「重返」中國市場，並且強調維持在價格帶內提供更好使用體驗與美觀設計，分別宣布推出採用升降式視訊鏡頭的realme X，以及基於realme 3 Pro為設計的realme X青春版。

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標榜「敢越級」，realme執行長李炳忠強調realme品牌鎖定年輕、敢拼族群，並且透過對外表現詮釋真我的理念。

相比過去許多品牌強調「性價比」，李炳忠認為在追求更低價位將無法做出更好產品，因此realme品牌更著重價位帶中更好使用體驗的可能性。

realme品牌更著重價位帶中更好使用體驗的可能性 分享 facebook

此次「重返」中國市場，李炳忠更希望藉由「越級」創造全新發展機會，並且藉由使用體驗、外觀質感，在合理價位帶吸引更多消費族群。

甚至為了進一步提升產品設計質感，realme更與日本著名設計師深澤直人攜手合作，將其無意識設計想法融入realme品牌產品。

與日本著名設計師深澤直人攜手合作 分享 facebook

配合此次中國發表會活動，realme率先宣布推出realme X青春版，基本上就是日前已經在印度市場推出的realme 3 Pro，而接下來也預期會在台灣市場推出。

而標榜為輕旗艦手機的realme X，整體設計可視為青春版的加強版本，藉由升降式鏡頭讓螢幕能以全尺寸規格呈現，並且進一步提高顯示佔比。

升降式視訊鏡頭升降速度只需0.74秒，並且能保證20萬次的升降使用壽命，同時表面採用藍寶石玻璃，提供更高抗刮能力。

相機部分則是採用4800萬畫素、Sony IMX586感光元件，並且搭配500萬畫素精神鏡頭，另外也支援人工智慧場景識別、超級夜景、超級煥彩與960fps超級慢動作拍攝模式。

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相較之下，realme X青春版與realme X均搭載Full HD+解析度的6.53吋三星AMOLED螢幕 (但僅realme X搭載支援指紋解鎖)、Qualcomm Snapdragon 710處理器，支援VOOC 3.0電池快充技術、杜比全景聲技術，以及基於Android 9.0的ColorOS 6.0。

realme青春版在主相機部分僅配置1600萬畫素+500萬畫素景深鏡頭，但視訊鏡頭則採用2500萬畫素，並且搭載4045mAh電池容量，比起realme X搭載的1600萬畫素視訊鏡頭與3765mAh電池容量，顯示realme青春版更鎖定更清晰自拍與更長電力使用時間。

另外，realme更與深澤直人合作打造realme X大師版，在既有配色基礎，以洋蔥與白蒜表皮紋理為靈感，藉此提供更具潮流的配色選擇。

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一般版本的realme X部分，分別推出蒸汽白與龐克藍，建議售價依照4GB記憶體+64GB儲存容量、6GB記憶體+64GB儲存容量、8GB記憶體+128GB儲存容量規格差異，分別為人民幣1499元、1599元與1799元。

realme X大師版僅推出8GB+128GB儲存容量規格，分別推出洋蔥、白蒜兩款配色，建議售價為人民幣1899元。

至於realme X青春版則分別推出氮氣藍與電光紫配色，並且提供4GB記憶體+64GB儲存容量、6GB記憶體+64GB儲存容量、6GB記憶體+128GB儲存容量規格差異，建議售價分別為人民幣1199元、1299元與1499元。

包含realme X、realme X青春版均預計在5月20日上午10點與中國市場開放銷售，目前已經開放京東與天貓電商平台預訂。

不過，realme X僅先在中國市場推行，台灣地區暫時尚未有上市販售規劃，但realme X青春版則預計在6月以realme 3 Pro名稱於台灣市場推出，相關規格以本地最終釋出消息為準。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》